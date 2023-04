Larissa e Amanda ganham prova do anjo hoje no BBB 23

Larissa e Amanda ganharam a prova do anjo de hoje, sábado, 1 de abril de 2023. A disputa foi realizada entre quatro duplas no começo da tarde. Além de ganhar o poder de imunizar alguém, a dupla escolheu quem vai para o almoço do anjo e quem está no monstro desta semana no BBB 23.

Cezar Black acabou perdendo a chance de participar por causa do sorteio que foi realizado antes da disputa começar.

Alface e Marvvila foram escolhidos para o monstro desta semana, que recebera o castigo "Batata quente". Cada um perde 300 estalecas com a dinâmica e se alguém do vip é escolhido para a tarefa acaba direto na xepa. Nesta semana, estão no vip Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao.

Como o anjo desta semana do BBB 23 não é autoimune, a dupla vencedora terá que decidir em consenso quem será imunizado na formação de paredão de amanhã, domingo, 2 de abril. Já eles dois poderão ser opção de votos entre os confinados e correm perigo como os demais.

O almoço do anjo, recompensa de quem vence a prova do anjo, será realizado na tarde de domingo. Ambos receberão uma mensagem em vídeo da família e amigos, além de poderem conferir um cardápio recheado de pratos favoritos.

Veja a dinâmica da semana

Neste sábado, Larissa e Amanda venceram uma prova do anjo hoje no BBB 23 que exigiu habilidade e bom raciocínio dos brothers.

Antes, foi realizado um sorteio para definir quem participaria. Os quatro nomes sorteados puderam escolher o competidor que queria como sua dupla na disputa. Competiram Domitila, Fred Nicácio, Amanda, Larissa, Ricardo Alface, Bruna Griphao, Sarah Aline e Marvvila.

A foi da plataforma de vídeo Tiktok. Na primeira etapa, um dos participantes da dupla assistia a um vídeo e depois precisava em uma cabine fazer mimica sobre o vídeo que assistiu, usando uma máscara. Em seguida, o outro integrante da dupla - que assistiu a mimica - escolhia uma plaquinha que se referia ao termo de busca do vídeo que o primeiro assistiu.

Após colocar o termo de busca correto no local devido, o brother apertava o botão e encerrava a prova. Se colocasse a plaquinha errada, o botão não acendia para ser apertado. Assim, era preciso trocar o termo de busca até encontrar o correto.

As duplas da disputa foram:

1ª Domitila e Fred Nicácio

2ª Amanda e Larissa

3ª Ricardo Alface e Bruna Griphao

4ª Sarah Aline e Marvvila

Dinâmica do 12º paredão

A dinâmica do 12º paredão já conta com Sarah Aline imune. A sister comprou o poder curinga do BBB 23 nesta manhã de sábado (1) por 1600 estalecas e ficará livre dos votos dos colegas na noite de formação.

Os vencedores da prova do anjo de hoje terão o poder de imunizar alguém e a liderança da semana é claro fará sua habitual indicação e estará imune como sempre.

1 - Sarah Aline estará imune por causa do poder curinga;

2 - Dupla anjo imuniza alguém;

3 - Líder indica;

4 - Casa vota: os dois mais votados vão para o paredão. Cada brother votação em duas pessoas;

5 - O 1º e o 2º entre os emparedados da casa escolherão para quer dar uma imunidade. Cada um terá uma escolha. Os dois que restarem na dinâmica vão para o paredão;

6 - Prova bate e volta salva alguém;

7 - Paredão será quadruplo e terá votação para ficar.

Quem é o atual líder?

A cantora Aline é a líder do BBB 23 esta semana. A sister venceu uma prova de resistência que durou 17 horas e 25 minutos e conquistou o cargo mais cobiçado do confinamento. A disputa exigia que um botão ficasse pressionado durante todo o tempo enquanto os brothers precisavam caminhar em uma plataforma circular que girava.

A batalha final ficou entre Aline e Ricardo Alface, mas o biomédico caiu e soltou o botão, o que deu a vitória para Aline, que resistiu por mais tempo. A cantora escolheu Amanda e Bruna Griphao para o grupo vip e ficaram na xepa Larissa, Marvvila, Cezar Black, Domitila Barros, Sarah Aline, Fred Nicácio e Ricardo Alface.

