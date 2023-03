Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline estão no paredão - Foto: Reprodução/Rede Globo

Key, Domitila e Sarah são as emparedadas da semana

Parcial da enquete BBB 23 da tarde mostra eliminada do 8º paredão

Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline disputam a preferência do público na enquete BBB 23 oficial desta semana. Enquanto o público segue votando, a parcial do resultado já mostra qual das três deve deixar a casa mais vigiada do Brasil na terça-feira, 7.

Enquete BBB 23 aponta para a eliminação de Sarah Aline

Sarah Aline é quem está na liderança para deixar o programa. Até às 13h desta segunda, véspera da eliminação, a sister recebeu 52,94% dos mais de 100 mil votos da enquete UOL.

O segundo lugar fica com Key Alves, que soma 35,70% dos votos do público. Quem não corre risco de deixar o programa é Domitila Barros, que está na terceira posição com 11,36% dos votos.

O resultado é bastante parecido na enquete BBB 23 do DCI. Sarah é que tem mais chances de sair, com 53,9% dos votos e se consolida como a provável oitava eliminada do programa.

A jogadora de vôlei ocupa a segunda posição com 40,8%, enquanto a ativista social soma apenas 5,3% de rejeição e deve escapar de mais um paredão. Já são mais de 390 mil votos.

Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação e são usadas apenas como pesquisa da opinião do público.

Como foi formado o 8º paredão?

O 8º paredão do BBB 23 começou a ser formado ainda na última quarta-feira com o Big Fone. Mc Guimê, que atendeu mais uma vez, indicou Key Alves e Cezar para o paredão. No entanto, o telefone tocou de novo no sábado e o enfermeiro conseguiu se salvar da berlinda.

No domingo, a dinâmica começou com o Anjo. Guimê, desta vez, optou por imunizar Bruna Griphao - essa foi a segunda semana consecutiva que o cantor conquistou o poder.

Em seguida, o líder Fred indicou Sarah Aline para a berlinda. O influenciador digital já havia contado para a psicóloga que seu voto seria ela para movimentar o jogo e também para defender Marvvila.

A votação da casa foi diferente. Os brothers foram divididos em dois grupos através de um sorteio e só podiam votar entre si. Marvvila e Larissa empataram, e o líder optou por mandar a pagodeira para o paredão. No outro grupo, a mais votada foi Domitila. Sarah Aline usou o Poder Curinga para escolher em qual grupo queria estar e também foi a primeira a votar.

Cezar, que se salvou no segundo Big Fone, teve a oportunidade de indicar alguém para a berlinda e escolheu Mc Guimê, já que a Key manifestou o desejo de enfrentá-lo no paredão.

Domitila, Key, Marvvila e Guimê disputaram a Prova Bate e Volta, e a pagodeira e o marido de Lexa se salvaram.

Como votar no Gshow?

A votação oficial acontece exclusivamente pelo Gshow. O público pode participar entre a noite de domingo e terça-feira, dia da eliminação. Para eliminar uma das sisters, siga as intruções:

Passo 1: entre no site do Gshow pelo computador ou smartphone. Também é possível baixar o aplicativo para iOS ou Android;

Passo 2: a enquete BBB 23 oficial já irá aparecer na primeira página. Clique em 'quem você quer eliminar do BBB 23?'.

Passo 3: antes de prosseguir, o sistema irá pedir que você faça login na plataforma. Se você já for cadastrado, basta inserir seu e-mail e senha. Se não, é necessário criar uma conta Globo.com.

O sistema pede alguns dados como nome completo, data de nascimento e cidade de residência. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 4: feito isso, você já pode votar! Clique na sister que você deseja ver fora do programa e faça a validação de segurança, clicando em 'sou humano' e aguarde o sistema computar o voto.