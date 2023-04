Parcial Enquete BBB 23 final indica Amanda campeã; veja porcentagem

Amanda, Aline Wirley e Bruna Griphao conquistaram a tão sonhada vaga na final do BBB 23 e logo uma delas sairá do confinamento como a nova milionária do pedaço. Como o público está ansioso pelo resultado, resolvemos consultar a parcial enquete BBB 23 de várias votações extraoficiais que já indicam o possível resultado desta noite de terça-feira, 25 de abril.

Como está a parcial enquete BBB 23 da final da edição

Amanda é apontada como a provável campeã do BBB 23 em grande parte das parciais extraoficiais. A médica é líder na porcentagem de várias enquetes que consultamos na faixa do meio-dia de hoje, 25 de abril, dia da grande final.

Porém, em algumas das votações, quem se dá bem é Aline, que fica em primeiro. Bruna Griphao, já assumiu a vice-liderança de algumas das parciais, mas caiu na maioria delas e assume a terceira posição na parcial enquete BBB 23 da final:

Parcial enquete BBB 23 do UOL

Amanda: 41,67%

Aline Wirley: 37,99%

Bruna Griphao: 20,34%

Diário do Nordeste

Amanda: 48,2%

Aline Wirley: 34,9%

Bruna Griphao: 16,9%

GZH

Amanda: 42,7%

Aline Wirley: 41,9%

Bruna Griphao: 15,4%

Jovem Pan

Amanda: 40%

Aline Wirley: 36,9%

Bruna Griphao: 23,1%

Na Telinha

Amanda: 12,1%

Aline Wirley: 50,7%

Bruna Griphao: 37,3%

Votalhada - Análise sites

Amanda: 42,08%

Aline Wirley: 40,34%

Bruna Griphao: 17,58%

DCI

Amanda: 39,4%

Aline Wirley: 45,0%

Bruna Griphao: 15,5%

Você pode votar na parcial enquete BBB 23 do DCI agora mesmo e acompanhar os números em tempo real:

Como votar na final do BBB 23?

A votação oficial está aberta no Gshow desde o domingo (23) e você pode votar agora mesmo. O processo é rápido, simples e pode ser repetido quantas vezes quiser, pois não há limite de votos por conta ou IP. A única obrigatoriedade é que você tenha uma conta no site. Pode ficar tranquilo, pois ela é gratuita.

O primeiro passo é acessar o site (https://gshow.globo.com/realities/bbb/) e depois clicar na opção "acesse sua conta ou cadastre-se gratuitamente". Você será redirecionado a um formulário curto, que pedirá pelo seu nome completo, data de aniversário, e-mail válido e senha que usará no site.

Depois de criar sua conta, você deve acessar a página oficial do BBB 23 (https://gshow.globo.com/realities/bbb/). Lá, você clicará na enquete oficial do programa e então votará na participante que merece o prêmio. Você deve selecionar a caixinha "sou humano" da verificação robôs.

Aguarde por alguns segundos e uma mensagem de confirmação aparecerá na tela. Você agora pode fechar a aba porque o processo terminou ou então clicar em "votar novamente" se quiser repetir o processo mais vezes.

Quem vai cantar na final do BBB 23

A final do BBB 23 vai começar hoje, terça-feira, 25 de abril, às 22h25, depois da novela Travessia. Estão confirmados como atração musical da grande festa os artistas IZA, Carlinhos Brown, Mumuzinho e Lauana Prado.

Além de cantarem seus sucessos solo, Carlinhos Brown, IZA e Mumuzinho, técnicos do The Voice Kids - reality show musical que vai ao ar nos domingos - farão uma apresentação juntos.

A trajetória das finalistas Amanda, Bruna Griphao e Aline Wirley já foi mostrada para o público e as sister no programa de segunda-feira, mas alguns outros VTs especiais das competidores marcarão o grande dia, assim como nas demais finais do reality show da Globo.

A votação da final ficará aberta até próximo o encerramento do programa, que vai terminar 00h10. Após a enquete do Gshow sair do ar, o apresentador Tadeu Schmidt fará o discurso da vencedora e coroará a campeã da temporada. Ela levará para casa R$ 2,88 milhões e um carro 0km como prêmio.

Expulsos e desiste vão aparecer?

A Globo havia confirmado ao DCI no dia 6 de abril que os expulsos MC Guimê e Cara de Sapato estariam junto aos demais participantes na grande final. Porém, o canal voltou atrás na decisão alguns dias depois. Foi revelado pelo colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, em 10 de abril, que tanto os expulsos quanto o desistente Bruno Gaga não estarão presentes na final.

