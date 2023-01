Poder coringa do BBB 23 dará voto duplo para alguém esta semana - Foto: Reprodução/Globo

Poder especial é novidade na temporada e irá deixar brothers com vantagem.

Poder coringa do BBB 23: vencedor de leilão terá vantagem em votação

O poder coringa do BBB 23 será leiloado nessa manhã de sexta-feira (20) e dará uma boa vantagem para uma dupla durante a votação. Esta é a primeira vez que a dinâmica ganhará espaço no reality show e é uma das novidades mais importantes da temporada.

Qual é o poder coringa do BBB 23 esta semana?

O poder coringa desta semana do BBB 23 será o voto de peso 2 durante a formação de paredão. As apostas são individuais, mas como os participantes não estão jogando sozinhos esta semana, o poder será usado em dupla. Nas próximas semanas, ele será individual.

Como funciona? Durante o raio-x, os brothers e sisters vão descobrir qual é o poder desta semana e poderão dar um lance com as estalecas que estão em suas carteiras. Vai vencer o participante que der o maior valor. No caso de um empate, quem fez a aposta mais cedo, ganha o prêmio.

Como esta é a primeira vez que a dinâmica ganha vida na casa, ainda não se sabe quando será revelado o vencedor do leilão. É possível que a produção anuncie ao longo do dia, mas a grande possibilidade é que o apresentador Tadeu Schmidt informe os confinados durante o programa ao vivo sobre o resultado.

O poder coringa será usado no domingo, dia de paredão. Nesta semana, a dinâmica vai colocar três duplas na berlindas, mas duas vão escapar. A primeira delas será a indicada do líder, que não tem direito a bate volta. Depois, a casa vota e a dupla mais indicada terá o poder de contra golpe. Por último, a prova bate e volta é realizada e quem ganha se salva.

