Tina, Gabriel Santana e Cezar Black se enfrentam no terceiro paredão - Foto: Reprodução/Rede Globo

Porcentagem BBB 23 da tarde: quem sai hoje do Big Brother Brasil

Porcentagem BBB 23 da tarde: quem sai hoje do Big Brother Brasil

É dia de eliminação no BBB 23! Nesta terça-feira, 7, mais um brother deixa a casa mais vigida do Brasil. Cezar, Gabriel Santana e Tina são os emparedados da vez, e a porcentagem da enquete DCI já mostra que um deles pode sair do jogo com rejeição.

Porcentagem da enquete mostra eliminação de Tina

Tina deve ser a terceira eliminada do BBB 23. O cenário se manteve desfavorável para a analista de marketing, que soma 61,6% dos votos na enquete do DCI. No UOL, a sister tem porcentagem de 62,95% de rejeição.

Desde que a votação foi aberta no domingo, Tina manteve a mesma média de votos e continuou na liderança no último dia. Se o resultado se manter até a noite de hoje, é possível que ela deixe o jogo com a maior rejeição registrada até agora na temporada - os dois primeiros paredões que eliminaram Marília e Gabriel Fop foram bastante acirrados.

A sister caiu na berlinda após ser indicada pelo líder Gustavo e não teve a chance de disputar a Prova Bate e Volta. O caubói alegou falta de afinidade com Tina, mas os dois acabaram trocando farpas ainda durante o programa ao vivo. No jogo da discórdia da última segunda-feira, 6, a modelo foi um dos principais alvos da casa e recebeu muitas plaquinhas a apontando como grosseira.

Cezar Black e Gabriel Santana devem ganhar uma nova chance no jogo. Na enquete BBB 23 do DCI, o enfermeiro segue com 32,6%, enquanto o ator tem 5,7% de porcentagem.

As enquetes não tem influência sobre o resultado oficial da votação e são utilizadas apenas para consultar a opinião do público.

Continue votando na enquete:

Que horas começa o BBB 23 hoje?

O BBB 23 começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O programa fica no ar por 1h25 e será encerrado às 23h50.

Antes do anúncio do terceiro eliminado do BBB 23, o programa faz uma retrospectiva da trajetória dos emparedados e mostra o caminho que os levou até a berlinda. Também são exibidos VT's de outros brothers que se destacaram ao longo da última semana.

Terça também o dia em que a tradicional vinheta ao som de Paulo Ricardo vai ao ar, além dos quadros comandados por Rafaella Tuma e Dani Calabresa.

Após o fim do programa ao vivo na Globo, o eliminado da vez participa do Bate-papo BBB com Vivian Amorin e Patrícia Ramos. A entrevista é exibida ao vivo pelo Globoplay e Gshow, gratuitamente.

Enquanto isso, o público segue votando em quem deve deixar o programa nesta noite. A votação segue aberta no Gshow até o apresentador Tadeu Schmidt encerrar a contagem de votos.

LEIA TAMBÉM

+ Enquete Gshow: como votar para eliminar Gabriel, Tina ou Cezar

+ De 'sonso'a 'fraco': veja o 3º jogo da discórdia do BBB 23 completo