Qual dupla ganhou a prova do líder do BBB 23? 9ª prova foi de resistência

Ricardo Alface e MC Guimê foi a dupla que ganhou a prova do líder do BBB 23 esta semana. Eles resistiram por mais tempo, sem cometer erros durante a disputa, e derrotaram Amanda e Cara de Sapato no começo desta manhã de sexta-feira, 10 de março, pouco depois das 6 horas.

Na última fase da prova, Amanda e Cara de Sapato foram rápidos para encontrar a caixa certa, mas a médica esqueceu de apertar o botão. Assim, o funkeiro e o biomédico saíram vitoriosos da disputa.

A coroação da dupla só ocorrerá durante o programa ao vivo de hoje. Porém, apenas um deles será líder. O apresentador Tadeu Schmidt adiantou no programa de quinta-feira que um brother ficará com a coroa de chefão da casa e outro será premiado com R$ 20 mil no aplicativo da marca que patrocinou a 9ª prova do líder.

Não foi revelado até então se a dupla precisará decidir em consenso quem vai ficar com a liderança ou se será realizada uma nova disputa entre eles para a decisão.

Em outras semanas do programa, a dinâmica já foi usada. Depois de vencerem a segunda prova do líder do BBB 23, Cara de Sapato e Amanda disputaram na sorte e o lutador levou a melhor.

Na quarta prova do anjo o mesmo aconteceu, Cara de Sapato e Amanda novamente ganharam a disputa juntos e depois Amanda venceu o colega em uma prova de sorte.

Quais foram as consequências da 9ª prova do líder

A nona prova do líder do BBB 23 contou com apenas cinco duplas na disputa. As quatro perdedoras receberam uma consequência, alguns ficaram de fora da próxima disputa de liderança, outros foram para a xepa, há quem perdeu o direito de tentar comprar o poder coringa, etc.

Dupla Sarah Aline e Aline Wirley: não vão participar da próxima prova do líder

Dupla Larissa e Bruna Griphao: foram direito para a xepa

Dupla Marvvila e Gabriel Santana: não vão poder comprar o poder coringa desta semana

Dupla Amanda e Cara de Sapato: não vão participar da próxima prova do anjo

Dinâmica da semana para o 9º paredão

A formação de paredão será no domingo, 12 de março. Pela segunda vez na temporada, a berlinda será quadrupla. A prova bate e volta está confirmada.

1 - O anjo imuniza alguém

2 - O líder entre Alface e Guimê fará sua indicação

3 - A casa vota: eles serão divididos em grupos de seis por meio de uma votação. Um grupo irá votar no outro. De cada time, saíra um emparedado

4 - Poder Curinga: quem estiver com a vantagem em maõs determinará qual dos emparedados pela casa poderá dar o contragolpe

5 - Prova Bate-Volta será realizada entre o contragolpeado e os indicados da casa. Domitila já está no paredão por causa do quarto branco, mas não tem direito a participar

