Quando acaba o BBB 23? Reality tem duração de três meses

O BBB 23 começou a ser exibido na última segunda-feira, 16, e terá um longo período de competição pela frente. Nos próximos meses, o público vai acompanhar os 22 participantes em busca do prêmio milionário enfrentando provas e paredões. Mas afinal, quando termina o reality da Globo?

Quando termina o BBB 23?

O Big Brother Brasil tem duração de três meses, com término previsto para abril. A produção ainda não informou o número de dias exatos que o programa estará no ar.

O reality show começou em 16 de janeiro, portanto será exibido em fevereiro, março e metade do mês de abril. No ano passado, o BBB 22 terminou em 27 de abril coroando Arthur Aguiar, o primeiro Camarote a vencer a competição por R$ 1,5 milhão.

O prêmio do BBB 23 será o maior da história, conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt. Depois de doze anos estagnado em R$ 1,5 milhão, o valor pago ao vencedor do programa vai subir de acordo com o desempenho dos competidores nas provas. "E o prêmio final que vai mudar? Mas tem que se dedicar! Lutar pra ser anjo, lutar pra ser líder", disse o jornalista.

O segundo e o terceiro lugar não saem de mãos vazias. O vice-campeão leva para casa o valor de R$ 150 mil, enquanto o menos votado pelo público embolsa R$ 50 mil.

Os brothers também podem acumular outros valores e "mimos" ao longo do programa. Por exemplo, na primeira Prova de Imunidade os vencedores ganharam R$ 10 mil. Os prêmios variam de acordo com os patrocinadores da atração e podem chegar até a um carro 0km.

BBB 23

O BBB 23 segue com o mesmo cronograma dos anos anteriores. O ciclo começa às quintas-feiras, com a Prova do Líder. O todo-poderoso neste ano ganha ainda mais vantagens, podendo ver e ouvir trechos do que se passa na casa, descobrir a quantidade de votos que recebeu e despertar os brothers na hora que quiser através da central de controle.

Sexta é dia de festa temática, geralmente com shows de artistas convidados. A Prova do Anjo é gravada nas tardes de sábado e exibida na edição à noite. A formação de paredão acontece no domingo, junto com a Prova Bate e Volta.

O clima entre os brothers esquenta na segunda-feira com a realização do jogo da discórdia, com dinâmicas que costumam causar intrigas entre os participantes. A eliminação acontece na terça-feira, e o ciclo se encerra na quarta com a festa do líder.

Quinta-feira: Prova do Líder

Sexta-feira: festa

Sábado: Prova do Anjo e mercado

Domingo: formação da paredão e Prova Bate e Volta

Segunda-feira: Jogo da Discórdia

Terça-feira: eliminação

Quarta-feira: festa do líder

Quem já ganhou o Big Brother Brasil?

O BBB já consagrou 22 campões ao longo de sua história. São eles: Klebber Bambam (BBB 1), Rodrigo Cowboy (BBB 2), Dhomini Ferreira (BBB 3), Cida (BBB 4), Jean Wyllys (BBB 5), Mara Viana (BBB 6), Diego Alemão (BBB 7), Rafinha (BBB 8), Max (BBB 9), Marcelo Dourad (BBB 10), Maria Melillo (BBB 11), Fael Cordeiro (BBB 12), Fernanda Keulla (BBB 13), Vanessa Mesquita (BBB 14), Cézar Lima (BBB 15) Munik Nunes (BBB 16), Emilly Araújo (BBB 17), Gleici Damasceno (BBB 18), Paula Von Sperling (BBB 19), Thelma Assis (BBB 20), Juliette (BBB 21), Arthur Aguiar (BBB 22).

Até o BBB 4, o prêmio para o vencedor da atração era de R$ 500 mil. O valor foi reajustado para R$ 1 milhão no BBB 5 e permaneceu nesse valor até 2009. No BBB 10, o campeão Marcelo Dourado levou para casa R$ 1,5 milhão, quantia que não sofreu reajuste até o BBB 23.

O programa é exibido diariamente na faixa das 22h30 na Globo, exceto aos domingos em que a edição começa mais tarde devido ao Fantástico. O público também pode acompanhar o reality show através do Globoplay, que disponibiliza câmera durante 24 horas por dia para os assinantes do plano pago.