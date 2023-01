Que horas começa o BBB 23 nesta terça-feira, 17 de janeiro

O BBB 23 começou com uma prova de resistência valendo imunidade para a dupla vencedora. Nesta terça-feira, 17, o público vai assistir aos melhores momentos da disputa, assim como a oficialização da vitória dos campeões e o primeiro Jogo da Discórdia da temporada.. A edição vai ao ar logo após a novela Travessia.

A edição do BBB 23 desta terça-feira, 17, começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O programa terá duração de 1h25 minutos.

O programa de hoje irá mostrar os melhores momentos da primeira prova de resistência, iniciada ontem à noite. A dinâmica foi bem simples: os brothers precisavam apertar o botão toda vez que um sucesso Globoplay aparecesse no telão. Quem apertasse primeiro, ganharia alguns minutos de descanso. Os demais enfrentariam castigos, como banhos de lama, água, confete e muito vento.

Nas rodadas eliminatórias, a dupla que apertasse o botão por último sairia da competição. A disputa durou cerca de 12 horas e consagrou Fred e Ricardo como os campeões. Os dois estão imunes a formação do paredão que acontece no próximo domingo, 22.

O BBB 23 também vai promover o primeiro Jogo da Discórdia. A dinâmica foi anunciada por Boninho na tarde de hoje em sua página no Instagram. "Já que o BBB começou em uma segunda-feira, a gente pensou o que pode ter na terça. Jogo da discórdia", revelou o big boss.

O programa deve mostrar os primeiros momentos da convivência entre os novos moradores da casa mais vigiada do Brasil e o nascimento de possíveis rivalidades. Bruna Griphao e Gustavo se desentenderam durante a Prova de Imunidade após a atriz comemorar a eliminação do fazendeiro da disputa, que retornou à competição após a produção analisar as imagens.

Alguns jogadores também já começaram a pensar em estratégias de jogo, como é o caso de Tina, Mc Guimê, Cristian e Marvvila, os primeiros eliminados da prova de ontem. Eles se juntaram na área externa da casa para debater estratégias que poderiam livrá-los do paredão.

Já Cezar e Domitila cogitaram mudar de quarto pois gostaram mais das pessoas que estão lá. A ativista até contou para o enfermeiro que sua energia já não bateu com a de alguns participantes.

Quem venceu a prova de imunidade?

Fred e Ricardo foram os vencedores da prova de imunidade do BBB 23. O jornalista e o biomédico superaram as adversárias Larissa e Bruna Griphao e ficaram imunes ao paredão. A dupla também levou R$10 mil e 10 anos de assinatura do Globoplay.

Foram mais de 12 horas de prova, que exigiu agilidade e atenção dos brothers. A primeira dupla eliminada foi Tina e Guimê, que apertaram o botão na hora errada. Marvilla e Cristian foram o segundo par a deixar a disputa. Ambas as duplas estão fora da Prova do Líder que acontece na próxima quinta-feira, 19.

Nesta edição, os participantes entraram na casa formando duplas escolhidas pelo público através de votação popular. Eles permanecerão presos uns aos outros durante toda a semana e disputarão as demais provas em pares, incluindo a Prova do Líder, Prova do Anjo, além da formação de paredão.

Cronograma BBB 23

O BBB 23 mal começou e a dinâmica da primeira semana promete render muito 'fogo no parquinho'. O primeiro paredão da temporada terá duas etapas e um Quarto Secreto.

Na próxima terça-feira, 24, o público irá tirar uma dupla da casa. No entanto, eles não serão eliminados de vez: os brothers escolhidos vão ficar no Quarto Secreto. Uma nova votação será aberta, na qual a audiência terá que escolher um deles para ser eliminado de fato e outro para retornar ao programa. Mais detalhes serão explicados ao longo da semana.

A primeira festa da temporada será realizada nesta quarta, seguida da Prova do Líder na quinta. Sexta é dia de mais uma confraternização entre os brothers. O cronograma segue com Prova do Anjo no sábado, formação de paredão no domingo e Jogo da Discórdia na segunda.

Quarta-feira (18): primeira festa da temporada

Quinta-feira (19): Prova do Líder

Sexta-feira (20): festa

Sábado (21): Prova do Anjo

Domingo (22): formação de paredão

Segunda-feira (23): Jogo da Discórdia

Terça-feira (24): eliminação