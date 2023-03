Que horas começa o jogo da discórdia hoje, segunda-feira - 13/03

O Jogo da Discórdia de hoje, segunda-feira, 13 de março, vai começar às 22h25 na TV Globo. A atração vai ao ar depois da novela Travessia e tem previsão de acabar às 23h45, quando cederá espaço para o filme A Presepada na Tela Quente.

Boninho resolveu ajudar na curiosidade do público e já adiantou como será a dinâmica do jogo da discórdia dessa semana. O diretor revelou que os brothers do BBB 23 vão receber baldes de água na cabeça.

Nas últimas semanas, os confinados se acostumaram a sair sujos da brincadeira, sempre com uma bomba de tinta, óleo, poeira, entre outro castigos que deixam a dinâmica apimentada.

"Tá tudo calmo hahaha. Amanhã tem balde! E eles é que vão assumir essa tarefa", avisou Boninho.

O que tem no BBB hoje além do Jogo da Discórdia?

O jogo da discórdia é o momento mais importante da programação de segunda-feira no reality show, mas as segundas também são marcados por outros momentos importantes, como o resumo semanal.

Quem perdeu os últimos acontecimentos da casa consegue se inteirar logo no começo do programa, que mostra desde a última eliminação, novas provas do líder e anjo, desavenças e votação da semana, para que o público não fique perdido.

Depois, também são exibidos os melhores momentos pós-formação de paredão e principais takes durante o dia. Só depois é que o jogo da discórdia começa.

Muitas vezes, é dada a oportunidade de falar primeiro nos jogos aos confinados que estão no paredão da semana. Nesta nova berlinda, Larissa, Alface, Cezar e Domitila competem. A saída de um deles será amanhã, terça-feira, 14 de março.

Programação do BBB 23

Segunda-feira (13): Jogo da Discórdia + resumo da semana + VTs da pós-formação

Terça-feira (14): eliminação do 9º paredão + CAT BBB + quadro de Rafa Tumma

Quarta-feira (15): festa do líder MC Guimê + Big terapia

Quinta-feira (16): nova prova do líder

Sexta-feira (17): leilão poder coringa + festa (caso não tenha prova de resistência na sexta)

Sábado (18): prova do anjo + castigo do monstro

Domingo (19): almoço do anjo + formação do 10º paredão

Como assistir ao vivo?

O jogo da discórdia é exibido ao vivo na TV Globo e por isso você pode acompanhar de graça pela sua televisão ou a aba em tempo real da Globoplay.

No caso de quem vai optar pela Globoplay, é exibido que você tenha uma conta gratuita no site para ter o acesso liberado. O cadastro pode ser feito na hora no endereço https://globoplay.globo.com/ e é bastante simples. Você terá que informar alguns dados pessoais, como nome completo, localização e data de nascimento.

Depois, com o login e senha em mãos, é só acessar a Globoplay, clicar na aba "Agora na TV" na parte de cima do site e clicar na TV Globo no horário em que começa o Jogo da Discórdia, às 22h25.

Se a dinâmica for muito longa e não se encerrar no ao vivo, ela infelizmente seguirá sendo exibida apenas para assinantes do Pay Per View ou Multishow. Quem desejar ver o resumo do jogo, é só esperar pela edição de terça-feira.