Enquete BBB 23: quem desiste do Quarto Branco?

Fred e Domitila Barros são os brothers que enfrentam a prova de resistência do Quarto Branco. Um deles ganhará imunidade, enquanto o outro vai direto para o paredão sem direito a Prova Bate e Volta. Quem desiste primeiro? Vote na enquete BBB 23 e opine.

Enquete BBB 23: quem sai

O que é o Quarto Branco do BBB 23?

O Quarto Branco do BBB 23 começou na manhã desta quarta após Domitila apertar o botão instalado no gramado da casa mais vigiada do Brasil. Assim que a modelo apertou, um dummy entrou e entregou para ela um envelope que deveria ser lido na presença de todos os competidores.

"O mais temido está de volta sim! Você está no Quarto Branco. Escolha uma pessoa para ir com você imediatamente", leu a Miss Alemanha, que escolheu Fred, seu maior rival no jogo, para acompanhá-la.

O quarto funciona como uma Prova de Resistência. Ambos devem ficar sentados dentro um carro pelo maior tempo possível, segurando a logo do patrocinador. Eles também devem contar quantas vezes ela aparece nos telões.

Caso um participante derrube a logo, faça as necessidades fisiológicas dentro do carro ou tente enrolar a corda para se livrar do esforço de segurá-la, estará desclassificado da disputa. Vence quem aguentar mais tempo. No entanto, se ambos chegarem firmes até o tempo limite da disputa, a contagem das logos será o critério de desempate.

Quanto termina o Quarto Branco?

O Quarto Branco só termina no programa ao vivo desta quinta, 9. Quem ganhar a prova de resistência leva para casa um carro 0km, imunidade no próximo paredão e retorna para o convívio com os outros brothers imediatamente.

O perdedor vai direto para o paredão sem direito a jogar a Prova Bate e Volta e permanecerá no cômodo até o início da edição de amanhã.

O programa segue com a Prova do Líder na quinta e divisão entre VIP e xepa. Sábado acontece a Prova do Anjo e a festa sob o comando da cantora Luísa Sonza. Domingo é dia da nona formação de paredão da temporada, seguida do Jogo da Discórdia na segunda e de eliminação na terça.

Relembre as edições do Quarto Branco no BBB

Essa é a quarta vez que a dinâmica está sendo realizada no Big Brother Brasil. O Quarto retornou no BBB 20 depois de um hiatus de 10 anos.

BBB 9: o Quarto Branco surgiu em 2009 e foi realizado duas vezes na mesma edição. Na primeira vez, o participante Newton atendeu o Big Fone e escolheu Ralf e Leo para acompanhá-lo na disputa. Quem apertasse o botão e desistisse de ficar no cômodo estaria automaticamente eliminado do programa, o que aconteceu com Leo.

Mais adiante no programa, o Big Fone tocou de novo e mandou Francine, Flávio e Priscila. A regra mudou para quem apertasse o botão estaria na berlinda. No entanto, o Quarto foi denunciado ao Ministério Público do Rio de Janeiro pois espectadores acreditavam que se tratava de uma "forma de tortura".

BBB 10: a dinâmica retornou no ano seguinte. Morango atendeu o Big Fone e escolheu Cacau e Serginho para acompanhá-la no desafio. O público precisou votar em um deles para ganhar imunidade, vencida por Serginho. Já Morango foi escolhida para ir ao paredão.

BBB 20: dez anos depois, o Quarto Branco deu às caras novamente como parte do castigo do Monstro. Ivy venceu a Prova do Anjo e escolheu Felipe Prior, que por sua vez puxou Gizelly Bicalho e Manu Gavassi. Os três já estavam automaticamente no paredão mas poderiam escapar se caso um deles apertasse o botão e colocasse a si mesmo na berlinda, o que foi feito por Manu Gavassi.