Quem está na frente para sair do BBB 23 entre Sarah, Bruna e Aline

Como votar no Gshow BBB 23?

As parciais extraoficiais dão uma noção ao público de como anda a votação, mas não afetam o jogo diretamente. A única enquete que realmente elimina alguém do programa é a do Gshow. Ela exige uma conta pessoal gratuita no site e não solta parciais sobre quem está na frente para sair do BBB. O resultado oficial é divulgado apenas na noite de eliminação.

1 - Para votar, você precisar acessar o site do Gshow(https://gshow.globo.com/) e clicar no menu da lateral esquerda. Lá, você encontrará a página do BBB 23. Quando for redirecionado, clique em "entrar" na aba lateral superior direita e um formulário abrirá para você.

2 - Você deverá informar seu nome completo, data de nascimento, e-mail e senha que usará no site. Depois, é só confirmar que concorda e aceita os termos de uso do site e confirmar.