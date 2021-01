Afinal, Carlinhos Maia recebeu convite ‘VIP’ para tomar vacina?

O influenciador Carlinhos Maia disse que negou o convite para ser uma das primeiras pessoas a tomar a vacina contra a Covid-19. Porém, segundo as autoridades de Alagoas, o governo não deu prioridade para outras pessoas fora do grupo prioritário, segundo a nota.

Carlinhos Maia fala sobre convite

Carlinhos Maia compartilhou uma publicação no Twitter, falando que foi convidado para tomar a vacina. No entanto, ele disse ter negado o convite por não achar justo com as pessoas que ficaram em isolamento social.

“Me convidaram aqui no meu estado para ser um dos primeiros a tomar a vacina. Não acho justo com quem ficou em casa todo o esse tempo, não aceitei”, declarou o marido de Lucas Guimarães.

Porém, Carlinhos Maia se comprometeu a filmar a vacinação e apoiar a ação. “Mas filmarei mesmo assim para incentivar ainda mais a vacinação dentro do público que me segue”, completou ele.

Me convidaram aqui no meu estado para ser um dos primeiros a tomar a vacina. Não acho justo com quem ficou em casa todo o esse tempo, não aceitei. Mas filmarei mesmo assim para incentivar ainda mais a vacinação dentro do público que me segue. — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) January 18, 2021

Governo desmente convite para pessoas fora do grupo prioritário

No Facebook do governo de Alagoas, foi informado em nota, que a vacina será destinada para o grupo prioritário: profissionais de saúde que atuam na linha de frente, indígenas, quilombolas e idosos residentes em abrigos.

Para completar, o governo negou ter feito o convite para pessoas fora deste grupo. Ou seja: nenhum famoso, incluindo Carlinhos Maia, foi convidado, segundo a nota.

“A Secretaria de Estado da Comunicação informa que as 71 mil doses de vacina que começam a ser aplicadas nesta terça-feira (19/01) serão destinadas exclusivamente ao grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde”, “Não procedem informações de convites feitos a qualquer cidadão fora deste grupo”, diz.

Carlinhos Maia promove festa com aglomeração e causa polêmica

Mesmo com a pandemia, Carlinhos Maia não cancelou o ‘Natal da Vila’ e gerou aglomeração. Ele deu uma super festa em Penedo, Alagoas, no dia 20 de dezembro. Nas imagens que foram divulgadas nas redes sociais, todas as pessoas apareciam sem máscara e sem respeitar o afastamento umas das outras.

Apesar das críticas, a festa contou com a participação de vários famosos, incluindo os ex-BBBs Pyong Lee e Gabi Martins. Depois da repercussão negativa, Carlinhos se manifestou nas redes sociais sobre ter se aglomerado.

“O mundo tá se aglomerando e a gente sabe disso e é hipocrisia a gente achar que não”, argumentou ele. “Sei que é errado aglomerar, mas fiz seguindo todos os protocolos. Foi melhor do que fazer uma coisa por trás das câmeras”, justificou. Segundo o influenciador, todos os convidados testaram negativo antes de entrar no evento.