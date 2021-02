Arcrebiano e Maraísa: saiba como foi o relacionamento

Arcrebiano, recém eliminado do BBB21, era do grupo pipoca, mas já teve muito contato com o mundo dos famosos. O modelo já namorou Maraísa, grande nome da música sertaneja. A cantora acompanhou a participação do ex no reality show da Globo e torceu pelo brother.

Maraísa é ex-namorada de Arcrebiano

Como começou o relacionamento? Segundo a Quem, o modelo conheceu a cantora enquanto era segurança de Marília Mendonça. Confirmado pelo portal em papo com a assessoria de Marília, foi revelado que o agora ex-BBB trabalhou apenas um mês com a cantora, mas foi tempo suficiente para ele conhecer algumas celebridades.

O relacionamento entre Arcrebiano e Maraísa durou 2 anos e aparentemente acabou em uma boa amizade, já que a cantora não poupou elogios ao modelo nas redes sociais e torceu pelo educador físico durante sua passagem pelo Big Brother.

Cantora falou sobre modelo no BBB

Quando o elenco da nova temporada do reality show da Globo foi revelado e o nome de Arcrebiano apareceu, Maraísa ficou surpresa, mas mostrou animação. “O Bil tá no BBB? Agora não sei mais pra quem torcer”, escreveu no Twitter. Durante a trajetória do modelo no programa, a cantora também disse que confiava no ex-namorado.

Após a eliminação do brother, que deixou o reality na noite de terça-feira (9), Maraísa resolveu deixar uma mensagem de apoio para Arcrebiano. “Bill siga sendo esse guerreiro que você sempre foi. Deus te tirou de lá pois sabia que você não merecia passar por essas situações. Que seu caminho aqui fora seja muito lindo e de muito sucesso”, declarou a cantora.

