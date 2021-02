BBB21: veja quanto ganha cada participante do reality

Ficar confinado na casa mais vigiada do Brasil não significa que os participantes estejam desempregados ou deixando de ganhar dinheiro. Isso porque, a cada semana em que ficam no BBB21, os participantes recebem pela disponibilidade de tempo para a Globo. O período final em que ficam na casa (que pode durar 3 meses) também é remunerado.

Quanto ganha um participante do BBB21?

Segundo o colunista Fefito, cada participante do BBB21 recebe R$ 500 por semana. Além disso, por mês, eles ganham um salário mínimo de R$ 1100 – valor correspondente ao tempo de vigência do contrato com a Globo. Alguns contratos, inclusive, duram até seis meses.

De acordo com o colunista, os valores são iguais para todos, independentemente de ser Pipoca (anônimos) ou Camarote (famosos).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O paredão pode ser um sofrimento, mas não é de graça. Os participantes do BBB21 também são remunerados com R$ 1 mil por berlinda enfrentada. Por exemplo, se um participante encarar 9 paredões, ele recebe R$ 9 mil, além dos valores semanais e mensais.

Os valores mencionados na reportagem são pagos independentemente do prêmio máximo de R$ 1,5 milhão, além dos extras recebidos por meio de patrocinadas. No entanto, se o participante desistir ou for expulso, perde todo valor acumulado.

BBB: veja a repercussão da saída de Lucas

Quanto ganha os finalistas do reality?

O Big Brother Brasil segue com a tradição em premiar os três primeiros colocados do reality show.

O grande vencedor de BBB21 ganha R$ 1,5 milhão. Já o segundo lugar ganha R$ 150 mil, enquanto o terceiro ganha R$ 50 mil. Os três também embolsam as quantias conquistadas em provas, ações publicitárias e paredões.

Prêmios do BBB 21

Os participantes do BBB21 também podem conquistar prêmios como eletrodomésticos, carros, motocicletas e outros. Isso porque, ao longo do tempo em que o reality show acontece, marcas promovem atividades para divulgar seus produtos.

Carla Diaz, por exemplo, venceu a prova do anjo patrocinada por uma marca de cosméticos. Além de ganhar R$ 5 mil acumulados durante a disputa, a intérprete de Carine de A Força do Querer ganhou R$ 5 mil da marca. A sister, aliás, faturou vários eletrodomésticos em uma ação comercial de uma marca de varejo.

Na ação, os brothers e sisters ficaram um período dentro da casa e após a produção liberá-los, eles foram surpreendidos com botões que liberavam prêmio. No entanto, não havia nenhuma instrução se poderia apertá-los ou não. A atriz resolveu se arriscar e liberou vários prêmios.