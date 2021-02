Resumo BBB21: Sarah vira alvo e Rodolffo leva bronca da produção (10/2)

A madrugada (10) pós paredão foi uma das mais tranquilas do reality show até o momento. Depois que Arcrebiano deixou o confinamento e os brothers se despediram de Tiago Leifert, os participantes se reuniram na área externa. Teve cantoria e muito papo, porém isso não significa que o jogo não esteja rolando, em conversa com Lumena e Karol Conká na cozinha vip, Nego Di falou sobre Sarah e não poupou críticas. Outro momento que marcou a madrugada foi a bronca que Rodolffo levou da produção por conta de uma brincadeira que poderia dar muito errado. Confira o que aconteceu no resumo BBB21.

Resumo BBB21

Em papo na cozinha, Nego Di puxou o assunto de adversários na casa. O humorista comentou que acredita ser o alvo de apenas três participantes, Juliette, Sarah e Gilberto. “É que aqui tem gente que é de verdade e tem gente que joga”, observou Lumena.

“Tem um negócio na Sarah que eu não consigo engolir. Eu engulo o Gil, mas ela não”, disse Nego Di, que completou: “e ela não demonstra nada o dia todo, aí chega ali no quarto [Jogo da Discórdia] e fala: ‘o jogo [do Nego Di] é do mal’. Ela foi a única pessoa que disse isso”. “Tá falando de si mesmo”, disparou Karol Conká.

Rodolffo levou bronca

Também no resumo BBB21: Rodolffo e Caio estavam conversando no quarto cordel e brincando. O sertanejo estava falando sobre estar com gases e então resolveu colocar um isqueiro perto do bumbum. “Coloca lá perto”, sugeriu Caio. “Vai queimar o…”, respondeu o cantor. Em seguida, Rodolffo recebeu um alerta da produção do programa. O ex-marido de Rafa Kalimann guardou o isqueiro e comentou: “pode nem queimar o peido”. O brother acatou a bronca da produção e parou com a brincadeira.

Rodolfo tentando queimar o peido dele e a produção barrando, é isso pic.twitter.com/8U5ILkn9bh — maysa (@ahmaysaa) February 10, 2021

Quem saiu do BBB21 ontem?

Arcrebiano foi o eliminado com 64,89% dos votos. Juliette ficou com o segundo lugar no paredão, somando 33,23% e Gilberto teve apenas 1,88% dos votos.

