BBB 21: entenda porque equipe de Arcrebiano pede a saída dele do reality

Terça-feira é dia de eliminação no BBB 21, no entanto, uma atitude da equipe de um dos emparedados da semana, Arcrebiano, chamou atenção por ser inesperada: a equipe do modelo pede que o participante seja o eliminado da semana e não tem mais realizado mutirão de votos para tentar a permanência do brother no jogo.

Qual o motivo dessa decisão? Karol Conká. A equipe de Arcrebiano está preocupada com a saúde mental do modelo, principalmente após a DR que a dupla teve na madrugada desta terça (9) no BBB 21.

Arcrebiano vai sair do BBB 21?

Emparedado ao lado de Juliette e Gilberto, Arcrebiano briga pela permanência no programa, no entanto, a equipe que trabalha em nome do modelo aqui fora não quer mais vê-lo no reality show. Essa decisão foi tomada devido aos ataques que o ator vem recebendo na casa devido ao breve envolvimento que teve com Karol Conká.

A cantora foi quem investiu no relacionamento com Arcrebiano e após várias tentativas finalmente conseguiu beijar o brother, no entanto, as coisas não se desenrolaram como a curitibana gostaria e segundo conversas da cantora na casa, ela se sentiu usada pelo participante do BBB 21. Durante a festa que rolou no fim de semana, Conká arranjou briga com Carla Diaz por supostamente a atriz estar dando em cima de Arcrebiano enquanto o modelo estava envolvido com a cantora. A confusão acabou gerando muitos ataques ao brother, que foi dormir enquanto a briga rolava.

Durante o Jogo da Discórdia desta segunda (8), o segundo do BBB 21, Arcrebiano foi criticado por vários colegas, como Projota, por não se envolver na discussão entre Karol Conká e Carla Diaz, que segundo alguns brothers, teria sido culpa dele.

Durante a madrugada de terça (9) do BBB 21, o brother teve uma DR com Karol Conká e chorou muito com a conversa. Arcrebiano chegou a dizer que era feliz antes do programa e agora está triste, o que levou sua equipe a se pronunciar. “Diante dessa situação, queremos que o Bil (apelido de Arcrebiano) não permaneça no programa, pelo bem dele, e pela saúde mental de toda família”, escreveram nas redes sociais.

Diante dessa situação, queremos que o Bil não permaneça no programa, pelo bem dele, e pela saúde mental de toda família. — Bil Araújo (Arcrebiano) 🐺 (@bilaraujjo) February 9, 2021

Web acusa Karol Conká de abuso

Após a cantora ser acusada de forçar um beijo com o modelo e ser chamada de assediadora, Karol Conká ganhou novas acusações nas redes sociais. O drama da curitibana com Arcrebiano chamou atenção e muita gente acusou a cantora de ser abusiva com o brother e prejudicar o psicológico do participante no confinamento do BBB 21.

É desesperador a gente ser submetido a acompanhar esse show de horror sem poder fazer nada. — Geonélia Almeida (@geonelia) February 9, 2021

Incrível o nível de psicopatia desta mulher — Leonardo Jones (@Xxskz2) February 9, 2021

Vamos subir a hashtag #SalveOBil e tirar ele da casa, é para o bem da sanidade mental dele e dos familiares, e com essa hashtag vai ficar mais bonito do que #ForaArcrebiano conto com vocês?? — Apaixonadasso (@euapaixonadasso) February 9, 2021

