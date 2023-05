Como assistir a coroação de Charles III sábado e AO VIVO

Charles III tem 74 anos e assumiu o trono do Reino Unido após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II, aos 96 anos de idade.

A coroação de Charles III, de 74 anos, será neste sábado, 6 de maio de 2023, sete meses após a morte da rainha Elizabeth II aos 96 anos de idade. O evento será transmitido ao vivo ao redor do mundo e você pode acompanhar tudo pela televisão ou internet. Há opções gratuitas e pagas para os interessados em testemunhar o momento.

Coroação de Charles III será transmitida ao vivo

A procissão real da coroação de Charles III está marcada para começar às 06h00, no horário de Brasília, neste sábado, 6 de maio. Ela mostrará o caminho do rei e a rainha consorte até a Abadia de Westminster para a realização da cerimônia, às 07h00. A transmissão será ao vivo, diretamente de Londres.

TV por assinatura

Quem quiser acompanhar a coroação de Charles em tempo real e tiver TV a cabo em casa pode assistir tudo pela Globonews. O canal exibirá o programa especial com a apresentação de Cecília Flesch e os comentários do especialista na família real Francisco Vieira.

O canal é pago, por isso precisa estar no pacote da sua televisão ou então ser comprado a parte. Os valores devem ser consultados com a empresa que presta serviço na sua casa.

Número do canal Globonews

Claro TV: 40 e 540 (HD)

Sky: 40 e 440 (HD)

Oi TV: 40 (HD)

Vivo TV: 540 (HD)

Net: 40 e 540 (HD)

Globoplay

A boa notícia para quem quer assistir a coroação de Charles sem abrir a carteira é que a Globoplay estará com sinal aberto. Você deve ter apenas uma conta gratuita no site para ter acesso ao conteúdo.

1 - Para criar seu cadastro, é só acessar a Globplay (https://globoplay.globo.com/) e clique em "entrar" na aba lateral da direita. Depois clique em "Não tem conta? Cadastre-se";

2 - Um formulário será aberto, você deve informar apenas o seu nome completo, e-mail válido, senha que usará no site, gênero (você pode usar a opção 'não quero informar' se preferir), país, cidade e estado em que mora;

3 - O cadastro será finalizado quando você clicar na caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e o botão "cadastrar". Com seu login e senha poderá assistir tudo ao vivo.

G1

O portal G1 também transmitirá a coroação ao vivo e de graça. O site não tem uma editoria destinada apenas a família real para que você já salve a página, mas o vídeo em tempo real deve ficar anexado logo na página inicial do portal quando a cerimônia começar.

É possível que o site permita que qualquer um assista ao conteúdo sem ter cadastro, mas se repetir as regras de exibições ao vivo como a do Rock in Rio, será necessário ter um cadastro gratuito por lá.

Mas fique tranquilo, pois o processo é rápido e ainda mais fácil do que o cadastro da Globoplay. Você deve acessar o endereço https://g1.globo.com/, clicar em "entrar" na lateral direita, apertar "cadastre-se" e então informar apenas quatro dados, nome completo, data de nascimento, e-mail e senha.

Para quem fala inglês

Para quem é fluente em inglês e não precisa da ajuda simultânea em português, pode assistir ao evento diretamente do canal oficial da família real britânica no Youtube (https://www.youtube.com/@TheRoyalFamilyChannel/videos). Eles transmitiram outros momentos importantes da história da monarquia inglesa, como o casamento de Kate Middleton e o príncipe William, e devem repetir o feito.

O canal britânico Sky News Channel também tem previsão de transmitir tudo ao vivo em seu canal no Youtube (https://www.youtube.com/@SkyNews/videos).

Quem vai cantar na coroação do Rei Charles?

A coroação de Charles III terá três grandes nomes da música se apresentando. O público irá conferir uma seleção eclética de artistas, que passará da música clássica até o pop. Os norte-americanos Katy Perry e Lionel Richie, o grupo britânico Take That, o italiano Andrea Bocelli e o pianista britânico Alexis Ffrench estão confirmados.

Estarão presentes na cerimônia chefes de estados e membros da família real, como o próximo na linha de sucessão William, sua esposa e filhos, e também o príncipe Harry, que passou por polêmicas nos últimos meses e teve possível falta bastante especulada. Sua esposa, Meghan Markle, não comparecerá. Um representante do palácio de Buckingham informou em abril que a duquesa estará com os filhos na Califórnia, EUA, na data.

