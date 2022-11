Neymar fora da Copa 2022? Últimas notícias sobre a lesão do atleta

Atleta se machucou na estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar

O Brasil começou sua campanha na Copa do Mundo da FIFA 2022 em boa forma, com uma vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia na quinta-feira - mas há uma grande preocupação para a Seleção: a lesão de Neymar.

Richarlison marcou dois gols no segundo tempo na vitória crucial, que coloca a Seleção na liderança do Grupo G.

Mas o mais preocupante foi que o superastro Neymar deixou o campo aos prantos, depois de sofrer uma forte pancada no tornozelo no final do jogo. Isso significa Neymar fora da copa? Na primeira fase do torneio, sim.

O DCI irá mantê-lo atualizado com as últimas notícias sobre a avaliação da lesão do atacante brasileiro.

Danilo e Neymar fora da Copa do Mundo?

Após sofrerem lesões na estreia da seleção, os jogadores Danilo e Neymar estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo 2022. A informação foi confirmada pelo GE, que explica que os dois atletas apresentaram entorses nos tornozelos.

Sendo assim, além da Danilo, Neymar está fora do próximo jogo do Brasil contra a Suíça, em 28 de novembro, segunda-feira. Com base no cenário acima, isso dá a Neymar cerca de 11 dias para descansar e tentar estar em forma antes que o Brasil entre em campo nas oitavas de final.

Infelizmente, essa não é a primeira vez Neymar se machuca em momentos importante quando se trata de jogar pelo Brasil. O jogador de 30 anos não estava na infame derrota por 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014 , após se machucar.

Quatro anos depois, Neymar fraturou o quinto metatarso apenas três meses antes do início do torneio. Neymar chegou à Copa do Mundo de 2022 em forma, com sua última ausência por lesão no início de fevereiro deste ano.

📸Así quedó la pierna de Neymar tras la entrada de Milenkovic. pic.twitter.com/Do0dD1v1F2 — Express Futbol (@ExpressFutbolCL) November 24, 2022

Quem pode substituir Neymar no ataque?

A lesão de Neymar deixa um grande buraco a ser preenchido em campo pelo Brasil. O atleta foi fundamental no gol de abertura da Copa do Mundo de 2022 contra a Sérvia, com sua habilidade individual quase impossível de igualar.

Neymar foi substituído por Antony contra a Sérvia e o jovem do Manchester United certamente tem as habilidades criativas para preencher parte do vazio de Neymar.

A estrela do Newcastle United, Bruno Guimarães , aparece como outra opção possível, e o jogador de 25 anos não foi usado na primeira partida do Brasil, então ele estará ansioso para ir.

Guimarães é um pouco mais defensivo do que Neymar, no entanto, Tite pode precisar mudar um pouco sua formação para explicar isso.