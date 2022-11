Lateral e atacante da Seleção Brasileira devem ficar fora da primeira fase da Copa do Mundo do Catar

Quem entra no lugar de Neymar e Danilo na Copa do Mundo?

Baixas importantes para a Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Catar. Após a estreia da equipe canarinho contra a Sérvia na última quinta-feira, Neymar e o lateral Danilo deixaram o campo com problemas físicos, tornando-se dúvidas ao treinador Tite. Mas quem pode substituir os atletas nos próximos jogos?

Danilo e Neymar da Seleção Brasileira estão fora da fase de grupos

Péssima notícia para a comissão técnica da Seleção Brasileira. Após deixarem o campo com dores, Neymar e Danilo não devem jogar os próximos jogos da equipe na fase de grupos, contra Suíça e Camarões. Na manhã desta sexta-feira, 25 de novembro, os atletas realizaram novos exames após lesionarem-se na estreia da Copa do Catar contra a Sérvia, em vitória por 2 a 0.

De acordo com o portal GE, os exames confirmaram que o lateral Danilo teve uma entorse no tornozelo esquerdo na estreia da Seleção. Isso significa que o atleta não vai conseguir jogar os próximos jogos da fase de grupos. Danilo conseguiu terminar a partida contra a Sérvia, mas sentiu dores ao deixar o campo no segundo tempo.

Enquanto isso, imagens do tornozelo de Neymar após dura entrada do jogador rodaram o mundo. Segundo o GE, o atacante do PSG teve uma entorse no tornozelo direito. No segundo tempo, ele foi substituído e chegou a chorar no banco de reservas do Brasil, preocupando torcedores.

Assista ao momento em que Neymar sofre a lesão no tornozelo.

Momento exato em que Neymar sofre lesão pic.twitter.com/sCAvqWWGiA — Closer Brasil (@closerbrasil) November 24, 2022

Quem entra no lugar de Danilo na lateral?

Com o lateral fora dos próximos jogos da Seleção Brasileira, o técnico Tite deve utilizar Éder Militão no lugar de Danilo.

Militão veste a camisa do Real Madrid. Experiente, atua pelo lado esquerdo. Porém, o treinador também poderá contar com Daniel Alves, do Pumas, no México, que atua pela direita.

No entanto, torcedores mostraram-se preocupados com a possibilidade de Daniel Alves, alvo de críticas na convocação do comandante da Seleção Brasileira, entrar no lugar de Danilo. Porém, ao que tudo indica, é Militão quem vai ganhar a vaga. Tudo porque Dani, na verdade, não está em sua melhor forma física, além de viver um momento conturbado na carreira no time mexicano.

Se Tite optar por Militão, ele deve colocar o lateral do Real Madrid na função de Danilo, e até mesmo colocar Rodrygo no lugar de Neymar.

Na Copa, nenhum dos dois jogadores ainda entrou em campo.

Quem entra no lugar de Neymar?

Com Neymar praticamente fora da fase de grupos na Copa do Catar, o torcedor quer saber quem será o substituto do camisa 10 da Seleção Brasileira.

Como o jogador é atacante, Tite deverá utilizar outro finalizador para manter o trabalho ofensivo dentro de campo e buscar a vitória assim que o apito soar. Direto do banco de reservas, Rodrygo, do Real Madrid, pode assumir a vaga de Neymar contra a Suíça e Camarões.

Com 21 anos, Rodrygo faz um trabalho excepcional no clube espanhol. Na semifinal da Champions em 2021/22, o jovem da base do Santos levou o Real para a grande final depois de sair do banco no segundo tempo e marcar dois gols aos 44 e 45 contra o Manchester City.

Também no banco de reservas, Antony pode ser a escolha de Tite. O jovem do Manchester United substituiu o próprio Neymar no segundo tempo depois que o atleta do Paris ficou no chão e sentiu dores no tornozelo. Antony também atua como ponta direita.

Já Lucas Paquetá, de acordo com o portal GE, é outra opção mais à frente na escalação. Se o meia for utilizado na função de Neymar, aí Bruno Guimarães ou Fred podem entrar em campo para auxiliarem Casemiro.

Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa?

A Seleção Brasileira volta a jogar na próxima segunda-feira, 28 de novembro, contra a Suíça na segunda rodada do grupo G na Copa do Mundo do Catar.

A bola vai rolar entre as seleções às 13h (horário de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar. A partida poderá encaminhas a vaga nas oitavas para o elenco brasileiro.

A TV Globo, o SporTV, além das plataformas GloboPlay, canal do Casimiro, FIFA+ e o portal GE transmitirão o jogo do Brasil ao vivo.

