De Whindersson a Luciano Camargo: veja quem apostou no gospel

O gospel tem aberto oportunidades para famosos de outros gêneros musicais. Em paralelo à carreira já consolidada no sertanejo, Luciano Camargo, irmão de Zezé di Camargo, lançou-se recentemente como cantor solo, abordando a fé em seu novo álbum.

Quais são os cantores que investiram no gospel?

Luciano Camargo apresentou um álbum e Whindersson Nunes escreveu uma canção com a temática religiosa. Os dois não pretendem abandonar as suas carreiras iniciais. Já o americano Kanye West deixou para trás suas letras polêmicas e investiu apenas no gospel, faturando quatro prêmios da área. Gusttavo Lima e Luan Santana deram espaço para a fé em suas lives. Confira detalhes:

Luciano Camargo

Luciano Camargo, da dupla sertaneja com Zezé Di Camargo, lançou carreira solo como cantor gospel com o álbum “A Ti Entrego”. “Há 20 anos, minha mãe me abraçou e me pediu para gravar um louvor para ela. O tempo não é meu, é de Deus. Agora chegou o momento. Se eu tivesse gravado lá atrás, seria um propósito meu e um pedido da minha mãe. Hoje, é Dele. Esse projeto é para Deus”, explicou em entrevista ao Splash.

“Desde que comecei a cantar, o Zezé sempre me orientava a cantar sozinho. Ele sempre soube dessa minha vontade, foi o primeiro a apoiar. No início, fiquei meio receoso pelo que poderiam falar. ‘Como que ele vai fazer um projeto sozinho se tem uma dupla?’”, contou.

No dia 12 deste mês, apresentou a música “Obra de Amor”. Está disponível em todas as plataformas digitais.

Whindersson Nunes

Whindersson Nunes compôs a canção gospel “Girassol” e a gravou com Priscilla Alcantara, no ano passado. A letra foi composta pelo youtuber após a morte de um amigo (o cantor de forró Gabriel Diniz) e, a seu pedido, Priscilla fez a melodia.

A faixa fala de um processo de cura interior. “A igreja me influenciou 100%”, afirmou em entrevista ao G1. “Gosto do que eu falo nas músicas e o modo como eu falo é para mim mesmo. Mas acaba ajudando muita gente.”

Assim como Luciano, não pensa em abandonar a carreira inicial para se dedicar exclusivamente a louvores. “Gosto de rir e de cantar, tudo isso sempre anda junto, e eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo.”

Kanye West – gospel

O americano Kanye West trocou as letras polêmicas pelo gospel. Em outubro do ano passado, lançou o álbum “Jesus is King”. Com ele, venceu quatro categorias no Billboard Music Awards 2020: “melhor artista gospel”, “melhor álbum de música cristã”, “melhor álbum gospel” e “melhor música gospel”.

Luan Santana e Gusttavo Lima

Músicas religiosas apareceram em meio às lives, que ganharam destaque durante a pandemia da Covid-19. Gusttavo Lima, por exemplo, escolheu abrir uma delas cantando “Maria Passa à Frente”.

Luan Santana, por sua vez, convidou o padre Fábio de Melo e os pastores André Valadão e Deive Leonardo para uma das transmissões. “Eu quero chamar alguém que passe calma, que passe paz para as pessoas”, disse ao G1.