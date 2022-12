Famoso já se relacionou com atrizes da Globo

Dennis Carvalho é casado? Relembre os casamentos do diretor

Dennis Carvalho, 75 anos, foi casado com algumas atrizes da Globo, incluindo Bete Mendes, Christiane Torloni e Deborah Evelyn. Após o fim de seu último casamento em 2012, o ator não assumiu nenhum outro relacionamento publicamente. Relembre as relações do diretor.

Quem é atual esposa de Dennis Carvalho?

Desde o fim do casamento com Deborah Evelyn em 2012, Dennis Carvalho não assumiu publicamente nenhum relacionamento. Em 2015, o jornal O Dia publicou que o diretor estaria namorando a atriz Laila Garin, 44, que na época interpretava um professora de piano em Babilônia, novela dirigida por ele.

A artista negou o envolvimento com o ator em entrevista ao jornal Extra. "Não é verdade! Eu sou casada desde 2013 com Hugo Mercier. Ele é francês e trabalha com iluminação de espetáculos", disse na ocasião.

Dennis também é avô. Ele tem dois netos: Nina, de 15 anos, filha de Luiza, e Lucca, de 12 anos, filho de Leonardo.

Deborah Evelyn e Dennis Carvalho foram casados por 24 anos

Deborah Evelyn, 58, e Dennis Carvalho, 75, foram casados entre 1988 e 2012, sendo este o relacionamento mais duradouro do diretor. Eles tiveram uma filha, Luiza, hoje com 29 anos de idade. Ela é a caçula ente os herdeiros do global.

Na época, nenhum dos dois quis comentar o divórcio e limitaram-se a dizer que o assunto era complicado - eles já haviam passado por algumas idas e vindas ao longo dos anos. "Independente de qualquer coisa, Dennis será sempre uma pessoa muito importante na minha vida. Tive uma filha com ele", disse a atriz à revista Contigo. Mesmo após a separação, os famosos se mantém amigos e já foram clicados juntos com Luiza.

Atualmente, Deborah está casada com o arquiteto alemão Detlev Schneider, com quem trocou alianças em 2014.

Dennis Carvalho e Ângela Figueiredo - Dennis Carvalho esposa

Dennis Carvalho também manteve um relacionamento com Ângela Figueiredo, na década de 80, antes de se casar com Deborah Evelyn. O casamento não gerou filhos para o ex-casal.

Hoje, a atriz está com 61 anos de idade e é casada há 33 anos com o músico Branco Mello, com quem tem dois filhos, Bento e Joaquim. Ela também é mãe de Diana, fruto da relação com o surfista Marcos Bouth.

Tássia Camargo

Tássia Camargo e Dennis Carvalho foram casados entre 1985 e 1986. A atriz e o diretor também não tiveram filhos juntos.

Hoje, aos 61 anos, Tássia mora em Portugal, para onde se mudou em 2017. Ela esteve em 2019 na novela portuguesa Valor da Vida.

Monique Alves - Dennis Carvalho esposa

Dennis Carvalho e Monique Alves se casaram em 1980, mas a união durou apenas dois anos. Juntos, eles tiveram Tainá, hoje com 36 anos de idade.

Monique faleceu em 1994 em decorrência de complicações causadas pela leucemia, aos 32 anos. Seu último trabalho na televisão foi em 1990, quando esteve na novela Meu Bem, Meu Mal.

Christiane Torloni foi a segunda esposa de Dennis Carvalho

O diretor foi casado com a atriz Christiane Torloni entre 1977 e 1980, com quem teve os filhos gêmeos Leonardo e Guilherme.

No entanto, em 1991, o casal sofreu a perda de Guilherme, aos 12 anos de idade, em um acidente de caminhonete. O veículo despencou da garagem após uma manobra, causando ferimentos leves em Cristiane e Leonardo, que também estavam no carro. Guilherme não resistiu.

Hoje, aos 65 anos, Christiane segue trabalhando como atriz. Em 2021, ela foi uma das competidoras da Super Dança dos Famosos, no Domingão.

Dennis Carvalho e Bete Mendes foram casados

Dennis Carvalho também foi casado com a atriz Bete Mendes, na década de 70, com quem também não teve filhos. Hoje, a atriz está com 73 anos de idade. Seu último trabalho na televisão foi em 2017, quando esteve na novela Tempo de Amar.

