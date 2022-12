Novo vídeo do Fábio Porchat rebate Gkay; entenda a polêmica

O vídeo do Fábio Porchat rebatendo Gkay é um dos assuntos mais comentados na web nesta terça-feira, 27. O humorista e a influenciadora digital se desentenderam publicamente após uma piada feita pelo comediante durante o prêmio Melhores do Ano, exibido no último domingo (25), no Domingão. A paraibana desabafou na web, reprovando o comentário, que por sua vez apontou alguns dos fracassos da carreira da famosa.

Como começou a briga entre Porchat e Gkay?

A briga entre Gkay e Fábio Porchat começou no domingo, durante a exibição do Melhores do Ano. Na ocasião, o comediante fez uma piada citando a influenciadora digital enquanto homenageava Jô Soares, que faleceu em agosto de 2022. “Eu olho o Jô e fico pensando: ‘O que ele faria com uma Gkay, né, Tatá (Werneck)? Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né?”, disse, arrancando gargalhadas do público.

Porchat fez uma referência a entrevista de Gkay para Tatá Werneck no Lady Night, que viralizou na web. A humorista babou água e correu pelo estúdio, gerando muitas críticas por parte dos internautas.

Após a grande repercussão da piada na web, Fábio Porchat teria mandado uma mensagem para a humorista, conforme revelado pelo colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles.

O comediante teria escrito que não imaginava que a paraibana fosse ficar triste com o comentário feito por ele, pois ela é uma pessoa que está em muita evidência. Ele também reforçou que tudo não passou de uma piada. No entanto, Gkay não respondeu o famoso.

A treta ganhou mais um desdobramento na noite de segunda-feira, 26. Fábio Porchat publicou um vídeo em seu Instagram tecendo mais críticas à Gkay e explicando que a piada feita por ela não teve a intenção de humilhar a famosa.

A Gkay tá puta com esse comentário do Porchat? Ah gente... Menos né? O próprio Jô Soares faria essa piada rsrs pic.twitter.com/BuRbzDATaH — COMUNA DEUSA 🚩💃🌈 (@MikkeLovvy) December 26, 2022

Quem não gostou nada do comentário foi Gkay. A influenciadora digital desabafou em sua página no Twitter, dizendo que está cansada "de ser essa piada de m*rda pras pessoas, de ser chacota, de ser escória".

A paraibana continuou dizendo que não sabe o que fez para as pessoas a odiarem tanto. "Dia após dia e agora até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro", continuou.

vc dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo pq ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro pq eu devo ser um lixo enorme — GKAY (@gessicakayane) December 25, 2022

to cansada de verdade sabe gente, cansada mesmo, na vdd to exausta, pq eu não sei o que fiz pras pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agr até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro — GKAY (@gessicakayane) December 25, 2022

O que Fábio Porchat diz no vídeo?

O vídeo do Fábio Porchat começa dizendo que sua piada não teve nada de humilhante. "Ela fala que o natal dela foi estragado por mim. Não foi. O natal foi estragado pelo ano dela", disse. Foi então que o humorista comentou sobre a entrevista de Gkay no Lady Night e que o filme estrelado por ela, Um Natal Cheio de Graça (2022), havia sido um fracasso de crítica e de público.

Porchat também citou as dezenas de rumores que correm na web de que Gkay haveria dado um show de estrelismo nos bastidores do longa, das acusações de que seria insuportável trabalhar com ela e de que a paraibana teria maltratado a produção. "Tudo isso fez o Natal dela miserável [...] Então Gkay, desculpas se o que te falei te deixou mal, pode ter sido sua cereja do bolo, não queria ser essa cereja”, finalizou.

