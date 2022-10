Resumo da novela Travessia (20/10): Guerra e Moretti se reencontram

O resumo da novela Travessia está cheio de emoções nesta quinta-feira, 20/10. O público vai acompanhar o reencontro entre Guerra (Humberto Martins) e Moretti (Rodrigo Lombardi) após 20 anos, que renderá um soco do dono da construtora no ex-sócio. Outros personagens que vão se reaproximar serão Chiara (Jade Picon) e Ari (Chay Suede).

Resumo da novela Travessia de hoje, quinta-feira

O capítulo de hoje começa com o reencontro de Chiara e Ari. Após quase atropelar o rapaz, a mimada tentará conversar com ele, mas o arquiteto estará muito atordoado com o sumiço de Brisa (Lucy Alves) para ficar de papo com a riquinha.

A jovem oferecerá uma carona para o ‘anjinho’ e tentará provocá-lo, como sempre, mas Ari estará sem paciência. “Para! Para que eu não estou bem! Para!”, pedirá Ari. “Cara, você não está bem mesmo!”, dirá Chiara.

Curiosa para saber o que aconteceu com o rapaz, a filha de Guerra pedirá informações para Talita (Dandara Mariana) e descobrirá o segredo do maranhense. “Ontem quase atropelei aquele seu amigo… o anjinho. Tava andando assim meio tonto, na rua. Aconteceu alguma coisa com ele?”, questionará a ricaça.

Talita então dirá que a namorada de Ari está desaparecida, despertando a curiosidade da herdeira. “Morreu?”, perguntará Chiara, mas não receberá uma resposta.

Ari decidirá ficar no Rio de Janeiro para tentar encontrar Brisa. Talita dirá a ele que Guerra está aberto para arrumar uma vaga para ele na construtora, mas o rapaz recusará e começará a trabalhar como entregador de pizza.

Após Helô (Giovanna Antonelli) pedir para Yone (Yohama Eshima) verificar se havia alguma ocorrência com Brisa na polícia, a assistente dará a má notícia que nada foi encontrando – afinal, a mocinha mentiu ao dizer seu nome para os policiais.

No núcleo de Moretti, o empresário não aceitará que Oto (Rômulo Estrela) fique mais tempo no Rio de Janeiro e informará ao hacker que a licitação foi suspensa. Ainda hoje, ele convidará Leonor (Vanessa Giácomo) para passar um tempo com ele e Guida em Lisboa – na maior cara de pau. Obviamente a mãe de Rudá (Guilherme Cabral) ficará incomodada com a atitude do marido, o que trará ainda mais atrito entre as duas.

No capítulo de hoje também chegará aos ouvidos de Ari um rumor de que Brisa o abandonou. Quem contará a história para ele será sua mãe, Núbia (Drica Moraes). “Mãe! Quê? Quem é que tá falando isso? Hã, hã…”, se surpreenderá o arquiteto.

A dona de casa explicará que a fofoca que corre em Mandacaru é que a jovem não está desaparecida, mas que fugiu da família. “Vou, vou apurar de um por um, sossegue que eu tiro isso a limpo…”, dirá Núbia. Desolado, Ari desabafará com Dante (Marcos Caruso): “Estão dizendo que Brisa não sumiu não, me largou…”.

Guerra dá soco em Moretti no final do capítulo de hoje

O reencontro entre Guerra e Moretti só acontecerá nas cenas finais do episódio desta quinta-feira. Após 20 anos longe um do outro, os ex-sócios vão se encontrar por acaso em um restaurante.

O empresário, que estará nervoso após ter pedido a licitação para o rival, não vai deixar barato após ter o sonho de construir o shopping futurista em São Luís interrompido por Moretti.

O marido de Guida estará esperando pela esposa, Leonor e Stênio, quando Guerra entrará no estabelecimento e logo perceberá a presença do padrasto de Rudá. Sem pensar duas vezes, ele caminhará até o rival e lhe dará um soco, enquanto grita “canalha!”. A briga continuará no capítulo de amanhã – ao ver o ex-marido de Helô, Guerra acusará o advogado de estar mancomunado com Moretti.

Na próxima semana, a vida de Moretti ficará ainda mais complicada quando ele for vítima de mais uma fake news feita por Rudá. O garoto soltará um deep fake com o rosto do padrasto em outro vídeo, o que fará com ele seja linchado na web.