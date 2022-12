Vera Zimmermann antes e depois: musa dos anos 80 ganha papel em travessia

Musa dos anos 80 e 90, Vera Zimmermann retornou às telinhas da Globo para ocupar a faixa das 21h e tem despertado novamente a curiosidade do público. A atriz ganhou uma participação especial na obra de Gloria Perez, Travessia, e aparece novamente na emissora depois de 9 anos. Os últimos trabalhos da famosa nas telinhas foram na Record TV.

Antes e depois da atriz Vera Zimmermann

Vera Zimmermann está com 58 anos de idade e continua uma musa. A famosa esbanja beleza e arranca suspiros e elogios por onde passa. Nos anos 80, época em que começou a ficar famosa, a atriz foi a inspiração para a canção Vera Gata, de Caetano Veloso.

Na letra da faixa, o músico elogiava "era uma gata exata. Uma vera gata. Das que não tem dúvida". O sucesso veio e a imagem de Vera como beldade ficou marcada na memória do público. Na década de 90, a carreira da famosa deslanchou na televisão e ela ganhou papéis marcantes e sedutores.

A famosa aceitou convites para posar em capas de revistas como a Playboy e exibiu o corpão. Ao longo dos anos, Vera sempre recebeu perguntas sobre seus segredos de beleza. A atriz contou para a Quem quando estava perto de chegar aos 50 anos de idade, em 2012, que sua aparência é resultado de uma vida inteira de boa alimentação e exercícios. A atriz também cuida muito bem da pele, vai constantemente ao dermatologista, faz laser e usa protetor solar religiosamente.

Em outra entrevista sobre o assunto, desta vez para a Contigo, em 2011, a atriz revelou que não é fã das cirurgias plásticas e que tem medo de qualquer procedimento que possa deformar o seu rosto. "Tem de ter a cabeça boa para aceitar as rugas e as mudanças que começam a aparecer com o avanço da idade", frisou.

Hoje, a atriz continua na ativa, atuando no teatro e na televisão. Entre as novidades sobre a aparência, ela não revelou nenhum procedimento que tenha realizado para esconder a idade, agora que está perto de completar 60 anos. Nos últimos anos, a atriz não falou muito sobre o assunto com a mídia.

Atualmente, ela namora com a atriz e diretora Luciana Ramanzini, com quem trabalhou na peça "As cangaceiras, guerreira do Sertão" e esteve em turnê pelo Nordeste.

Carreira

A carreira de Vera Zimmermann como atriz começou no início dos anos 1980, quando subiu aos palcos do teatro. Alguns anos mais tarde, ela fez sua estreia no cinema com o longa Onda Nova (1983). Ela então ganhou mais papéis nas telonas, nos filmes A Estrela Nua (1984), Besame Mucho (1987), Leila Diniz (1987), entre outros.

No começo da década de 90, o sucesso veio com a personagem Divina Magda da novela Meu Bem, Meu Mal, uma das suas obras mais famosas. Ela também aparecem em Desejo (1990), Vamp (1991 - 1992), Contos de Verão (1993), Razão de Viver (1996), Dona Anja (1997), Estrela de Fogo (1998) e Malhação (1999).

Na faixa dos anos 2000 e 2010, os trabalhos mais conhecidos da atriz foram O Profeta (2006), Negócio da China (2008), Malhação ID (2009), Tititi (2010), O Astro (2011) e Gabriela (2012).

Em 2013, Vera Zimmermann esteve em sua última novela das TV Globo, Amor à Vida. Ela interpretou Simone Maia na obra de Walcyr Carrasco e se despediu da emissora depois que o folhetim das 21h acabou.

Após este trabalho, ela migrou para a Record TV, em que trabalhou em duas novelas, Os Dez Mandamentos (2015), como a personagem Henutmire, e em O Rico e o Lázaro (2017), como Neusta.

Agora em 2022, ela retorna às telinhas da TV Globo como a Jussara de Travessia.

Vera Zimmermann em Travessia

Na novela Travessia, Vera Zimmermann entra na trama para se envolver na briga judicial de Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede) pela guarda de Tonho (Vicente Alvite).

Sua personagem é Jurrara, uma perita que vai avaliar a convivência da criança com os pais. Após sua análise, ela fará um parecer que irá ajudar o juiz do caso a tomar a decisão de com quem Tonho deve ficar na novela.

Nubia (Drica Moraes) tentou passar a perna na nora e pediu que o menino dissesse para a perita que prefere viver com o pai:

