Qual o tema do Baile da Vogue 2023 e como assistir?

Edição de 2023 do gala de Carnaval é celebrada no dia 10 de fevereiro, sexta-feira.

Nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, o Baile da Vogue de 2023 ganhará espaço no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Quem não vai participar do badalado evento poderá conferir as novidades online. No tapete vermelho, a atriz Fernanda Paes Leme e o jornalista Hugo Gloss comandarão a cobertura.

Sonho de Uma Noite de Verão é o tema do Baile da Vogue em 2023

Neste ano, o tema deste ano do Baile da Vogue é "Sonho de Uma Noite de Verão", com referência as cores vibrantes da brasilidade. De acordo com a revista, o tema será uma "jornada emocional" de cinco atos, começando a noite com uma lua cheia e depois trazendo a travessia da realidade para o fantasioso, explorando fábulas e então terminando em um grande eldorado.

As atrações confirmados do evento são a cantora Ludmilla, o DJ Pedro Sampaio e o cantor Silva.

Não é possível comprar ingressos para o Baile da Vogue. A comemoração é exclusiva para convidados ou empresas e marcas com acesso liberado. Para o público, a opção que resta é assistir online para conferir todos os detalhes.

Como assistir?

As portas do Copacabana Palace abrem para os convidados a partir das 21h00, mas a live oficial do tapete vermelho só começa uma hora depois, às 22h00. Ela será transmitida simultaneamente pelo site, Youtube e Instagram da Vogue Brasil e ficará no ar até às 23h00, segundo informa o site do evento.

Além dos apresentadores Hugo Gloss e Fernanda Paes Leme, também aparecerão ao vivo a atriz Grazi Massafera, as influenciadoras Pequena Lô, Mari Gonzalez, além de Leandra Leal, Giovanna Ewbank e Sabrina Sato.

Site

Para assistir o Baile da Vogue, você pode recorrer ao site oficial. O endereço https://vogue.globo.com/ e o link da live ainda não está disponível por lá;

Quando o evento começar, a live deve ser disponibilizada na página inicial do site. Caso você não o encontre, pode usar a barra de pesquisa para facilitar.

Youtube

Uma maneira fácil de assistir o tapete vermelho é recorrendo no perfil oficial da Vogue Brasil no Youtube. Encontre o canal pela barra de pesquisa ou diretamente no link https://www.youtube.com/@VogueBrasil;

A live do Baile da Vogue ainda não está por lá, mas será fácil de ser encontrado no horário do evento. É só você clicar na aba "ao vivo" e encontrará o vídeo sem dificuldade.

Instagram da Vogue

O Instagram da Vogue Brasil também transmitirá a live. Busque por @voguebrasil a partir das 22h00 e pronto!

A live pode ser acompanhada até por quem não segue o perfil na rede social; Muito stories também devem ser feitos durante o evento, assim como em outras edições do Baile da Vogue. Já há um destaque especial para a atração fixado no perfil.

Instagram de Hugo Gloss

O site oficial da Vogue Brasil também informa que será possível acompanhar a cobertura pelo Instagram de Hugo Gloss, que comandará o tapete vermelho ao lado de Fernanda Paes Leme;

O perfil do jornalista pode ser encontrado pelo @hugogloss;

Por enquanto, ainda não foi liberada a live, mas no horário do evento é só acessar o perfil para conferir o conteúdo ao vivo.

