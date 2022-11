Quem é Diogo Defante? 8 vídeos para explicar a loucura do streamer

Diogo Defante durante cobertura na Copa do Mundo do Catar - Foto: Reprodução/Youtube/@CortesdoCasimitoOFICIAL/@diogodefante

Diogo Defante tem 32 anos de idade e é natural do Rio de Janeiro. O humorista ganhou o público com vídeos irreverentes em seu canal no Youtube, principalmente com o personagem o Repórter Doidão, que aparece em grandes eventos para conversar com a galera e principalmente causar.

Atualmente cobrindo a Copa do Mundo de 2022, Diogo Defante preocupou o público ao anunciar que iria para o Catar. Por conta de sua maneira nada comportada de agir, "apostas" foram levantadas sobre quando o humorista seria preso por lá. Por enquanto, ele continua em liberdade.

Com mais de 2 milhões de inscritos no Youtube, 610 mil fãs no Twitter, 1,8 milhão no Instagram e mais de 300 mil inscritos na twitch, o humorista é um fenômeno da internet. Então, agora é hora de você conhecer as loucuras do carioca.

Diogo Defante leva o Repórter Doidão para o Catar

Seu famoso personagem Repórter Doidão chegou ao Catar. Logo na abertura de seu primeiro vídeo como o repórter sem noção no país sede da Copa, o humorista brinca: "e a galera achou que não era possível hein". No vídeo, Diogo Defante invade um espaço de luxo de sheiks, além de mostrar tudo o que rolou no primeiro jogo da seleção brasileira no Mundial, contra a Sérvia.

O brasileiro conversou com conterrâneos e também gastou o inglês e espanhol - que ele não domina - para conversar com os torcedores estrangeiros durante a partida. Sobrou até para a atriz e apresentadora Maísa, que esbarrou com o humorista no estádio.

Defante resolve gastar no Catar em live do Casimiro

E a cobertura de Diogo Defante na Copa do Mundo do Catar não tem aparecido apenas em seu canal do Youtube. O humorista tem participado das lives do streamer Casimiro e sendo um show a parte. Assim que chegou ao país sede, sua primeira participação e interação com Casimiro foi diretamente de um "mercadão" local.

O humorista contou que seu objetivo era gastar apenas 100 riales catarianos para conseguir algumas lembrancinhas para Casimiro, já que "levou pouco dinheiro". O carioca passeou por algumas lojas e conseguiu pechinchar. Ele comprou um enfeite de lâmpada mágica, mais um camelo que apelidou de Paulo Ricardo, pela metade do valor que pretendia gastar. Depois disso, ele participou de uma festança e dançou no meio da galera.

O clima de natal

Um dos vídeos mais famosos de Diogo Defante é um especial de natal. Ele gravava pelas ruas do Rio de Janeiro quando se deparou com dois meninos vendedores de chiclete. O humorista pediu por uma mensagem natalina, que foi compreendida de outra forma pelo menino entrevistado.

Além disso, os dois garotos começam a brigar durante a gravação para vender o chiclete a Diogo. No entanto, no final do vídeo tudo se revolve de forma inesperada, o que se torna ainda mais engraçado.

esse video eh patrimônio histórico brasileiro pic.twitter.com/vuJ7RbT5Dw — oemputecido (@oemputecido) November 27, 2022

Repórter Doidão na porta do Enem

Como Diogo Defante não tem limites, o repórter doidão apareceu na porta de uma escola durante o Enem de 2022. Ele conversou com estudantes, pais, professores e qualquer um que conseguiu encontrar enquanto esperava pelo fechamento dos portões. Além de procurar por "atrasados do enem" para se divertir, ele resolveu criar sua própria versão de um atrasado.

Diogo Defante combinou com um rapaz que acompanhava a namorada de fingir que chegou atrasado. O garoto topou, deixou a porta da escola e voltou mais tarde, quando o portão já estava fechado. Ele fez uma cena, jogou a mochila no chão, tentou subir o portão e acabou sendo confundido pela imprensa que estava no local como um atrasado real.

Defante arranja beijo durante final da Libertadores

Diogo Defante gosta de uma bagunça e por isso deu às caras em uma comemoração entre torcedores do Flamengo na da final da Libertadores. Rolou de tudo na cobertura do repórter doidão, até beijo com uma torcedora que confrontou o humorista para não "magoar" seu filho, que fez uma piada com Diogo durante uma das entrevistas do vídeo.

Repórter Doidão atrapalha entrevista ao vivo após jogo da Argentina

Durante uma das lives em que participou no canal de Casimiro, Diogo Defante resolveu atrapalhar uma reportagem que estava em andamento. A gravação ocorreu após o jogo entre Argentina e México e o repórter doidão não estava nada feliz com a vitória dos "hermanos".

Enquanto estava ao vivo no canal de Casimiro, ele atrapalhou uma reportagem e por isso recebeu um empurrão do jornalista.

DIOGO DEFANTE ATRAPALHANDO UMA REPORTAGEM AO VIVO KKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/q0cKM52Yed — Central do Caze 🇧🇷 (@centralcaze) November 26, 2022

Diogo Defante 'invade' manifestação

Antes dos brasileiros irem às urnas em 2022 para definir o novo presidente do país, Diogo Defante resolveu levar seu personagem repórter doidão para uma manifestação a favor de Jair Bolsonaro. O humorista conversou com bolsonaristas, fez piadas, dancinhas e muito mais.

Defante visita área de sheiks e interage com leão no Catar

Um dos momentos de Diogo Defante no Catar que divertiu o público foi uma das interações do repórter doidão com um leão durante uma das lives de Casimiro. O humorista esteve em um espaço de luxo frequentado por sheiks no local e acabou encontrando um leão de estimação chamado Simba.

Ele mostrou o animal e rapidamente fez um carinho, mas se assustou quando o felino se mexeu de forma que aprecia que ia morde-lo. "Olha Defante, a brincadeira errada irmão", alertou Casimiro rindo. Por fim, ele conseguiu fazer carinho até na barriga do bicho.

