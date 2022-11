Gols da Argentina contra o México: veja o placar da Copa do Mundo 2022

Com gol de Messi, a Argentina venceu o México por 2 a 0 neste sábado, 26 de novembro, no Estádio Lusail, pelo grupo C na segunda rodada. O resultado colocou os argentinos de volta ao jogo, com a oportunidade de brigar pela classificação até as oitavas na última rodada. Confira os gols da Argentina e como foi a partida.

Quem fez os gols da Argentina contra o México

Por 2 a 0, a Argentina conquistou a sua primeira vitória na Copa do Mundo no Catar! Além de garantir o triunfo e a alegria dos torcedores, os hermanos permanecem na briga pela classificação até as oitavas de final.

Escalação da Argentina: Martínez; Montiel, Otamendi, Martínez, Acuña; Dí Maria, Rodríguez, De Paul, Mac Allister; Messi e Lautaro Martínez.

Escalação do México: Ochoa; Álvarez, Araujo, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, Chávez, Guardado; Lozano e Vega.

PRIMEIRO TEMPO SEM GOLS

Com as arquibancadas lotadas de argentinos, com camisas azuis e brancas, a Argentina pressionou o México do começo ao fim do primeiro tempo. Precisando do resultado para não ser eliminado, o elenco sul-americano mostrou o seu melhor lado ofensivo.

Mesmo com Messi em bom dia, o elenco não teve sucesso entre as jogadas. Lautaro, aos 17, chegou muito bem à área dos mexicanos, mas o impedimento foi marcado. A melhor chance saiu dos pés do jogador do PSG aos 33 minutos, mas Ochoa, o super goleiro do México, saiu bem para impedir a marcação.

Foram apenas seis finalizações, três para cada no primeiro tempo. Até a reta final do primeiro tempo, nada de gols ou tentativas de fato certeiras entre as seleções. Pouca emoção.

SEGUNDO TEMPO DE MESSI

O segundo tempo foi completamente diferente. Precisando da vitória para se classificar até as oitavas de final, os argentinos foram para cima. Aos 5 minutos Messi teve falta próximo da área para cobrar, mas mandou a bola longe.

Na sequência, Di Maria também fez bom lançamento aos 16 minutos, mas a defesa do México apareceu para afastar o perigo. Nesta altura, os mexicanos sequer tentaram crescer no jogo.

A Argentina, por outro lado, cresceu cada vez mais. Até que aos 18 minutos, a estrela de Messi brilhou. Livre na frente da área, Messi acertou o cantinho do gol de Ochoa e abriu o placar.

Assista ao gol do Messi.

El gol de Messi desde este ángulo es una completa locura.pic.twitter.com/4osFiRFpP8 — Kratos Culé (@KratosCule) November 26, 2022

A torcida em festa gritou e cantou ainda mais alto. Se a Argentina já estava melhor em campo, o gol deu ainda mais gás aos jogadores. O México tentou contra-ataque, mas a defesa argentina afastou aos 30, mostrando a tentativa de reação dos mexicanos.

Mesmo buscando a partida, foi a Argentina quem levou a melhor com gol de Enzo Fernández. Após cobrança de escanteio de Messi, o jovem argentino finalizou no mesmo ângulo de Ochoa.

Sem mais nada a acontecer na partida, o árbitro apitou e o placar de 2 a 0, com gols da Argentina marcados, deu a vitória para os hermanos.

ARGENTINA GOL DE ENZO FERNANDEZ QUE GOLAZO, VAMOS CARAJO pic.twitter.com/LO5UEmag44 — Jouns (@JounsVFX) November 26, 2022

Do que a Argentina precisa para se classificar?

A vitória da Argentina contra o México neste sábado, 26 de novembro, colocou o elenco sul-americano de volta ao jogo para brigar pela classificação até as oitavas de final.

No grupo C, a Polônia está na liderança com 4 pontos, seguidos da Argentina em segundo com 3 pontos, a Arábia também com 3 pontos e o México com apenas 1.

Tudo será definido na última rodada, na quarta-feira em 30 de novembro. Para avançar até as oitavas, a Argentina precisa vencer o seu jogo, ganhando da Polônia e passando como líder.

GRUPO C

1 Polônia - 4 pontos

2 Argentina - 3 pontos

3 Arábia Saudita - 3 pontos

4 México - 1 ponto

Qual é o próximo jogo da Argentina na Copa?

A seleção da Argentina volta a jogar na próxima quarta-feira, 30 de novembro, contra a Polônia pela terceira e última rodada da fase de grupos na Copa do Mundo do Catar.

O início da partida será às 16h (Horário de Brasília), no Estádio 974, no Catar. Contra os poloneses, o duelo contará com o embate entre Lewandowski e Messi, dois dos maiores jogadores da atualidade no futebol.

A partida será transmitida na Globo, SporTV, além das plataformas GloboPlay, portal GE e FIFA+, além do canal do Casimiro.

