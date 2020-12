Salete adulta? Bruna Marquezine posa de biquíni em ilha e exibe corpão

Bruna Marquezine, de 25 anos, chocou a internet na tarde desta quarta-feira (30). Em seu perfil oficial, a atriz compartilhou cliques de biquíni na ilha em que alugou para passar a virada do ano. Com seus milhões de seguidores no Instagram, alguns deles compararam a atriz com um personagem infantil que ela fez em uma novela da Globo, mas, em versão adulta.

Qual foi a personagem que Bruna Marquezine fez?

Em 2003, Bruna Marquezine estreou nas telenovelas interpretando o personagem Salete, na trama de de ‘Mulheres Apaixonadas’, da TV Globo. Na ocasião, a atriz deu vida à garotinha que previa a morte da própria mãe. Lá, ela também comoveu os telespectadores ao se emocionar ao interpretar seu primeiro papel em folhetim escrito por Manoel Carlos.

Na história, a personagem Fernanda, interpretada pela atriz Vanessa Gerbelli, realmente morreu após ser baleada em um tiroteio no meio do Leblon, bairro nobre do Rio.

Salete vai voltar?

No começo do mês, a Netflix – que agora é a nova casa da atriz – anunciou oficialmente a série com Bruna Marquezine e Manu Gavassi. A informação de que a jovem interpretará a filha de Vanessa é da coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Intitulada: ‘Maldivas’, a produção já começou a ser gravada e tem estreia prevista para 2021.

Escrita por Natalia Klein, a trama terá também nomes como Sheron Menezzes, Carol Castro, Klebber Toledo, Danilo Mesquita, Guilherme Winter, Samuel Melo, Romani, Angela Vieira, Alejandro Claveaux, Filipe Ribeiro e Fernanda Thurann.

Por conta do cabelo natural de Bruna, muitos internautas compararam a atriz com a personagem Salete, que interpretou na infância. No Instagram, uma fã escreveu: “Tá a cara da Salete adulta”. Outros também seguiram o exemplo: ” (risos) sim” / “Vim aqui só pra comentar isso (risos)” / “Pensei o mesmo”.

Além das comparações, Bruma também recebeu elogios pelo corpo sarado. A apresentadora Maisa Silva escreveu: “A barbie na ilha”. A cantora gospel Priscilla Alcantara também deixou um comentário na foto: “Amiga deve ser muito difícil pra quem te odeia”. Thelma Assis – campeã do BBB 20 – que está na ilha com a atriz escreveu: “Linda”.

Bruna, Manu, Rafa e Thelma em ilha

No último fim de semana, a ex-participantes do BBB 20, Thelma Assis, Rafa Kalimann e Manu Gavassi revelaram que alugaram uma ilha privativa ao lado da atriz (contratada pela Netflix) Bruna Marquezine, para curtirem a passagem de fim de ano. No último domingo (27), através dos Stories do Instagram, as amigas registraram a animação em estar na ilha somente para elas. “Vocês não têm noção do paraíso. Estou sem acreditar até agora. Pegamos uma ilha exclusiva para a gente, bem conectadas com a natureza”, comemorou Rafa Kalimann.

Segundo o UOL, o grupo está na Ilha do Capítulo, de 55 mil m², em Angra dos Reis, que fica na Costa Verde do Rio de Janeiro. Sobre detalhes do espaço, o portal estende revelando que tem praias privadas, pista de cooper, jardim com piscina e vista para o mar, heliponto e um deck. Além de suítes e sala de cinema. A diária, super acessível, podendo chegar até os R$18 mil reais – dinheiro esse que pode ser pago para um ganhador de reality show.

