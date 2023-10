10 atores de Renascer que já morreram e deixaram saudade

Prestes a ganhar um remake, Renascer de 1993 foi uma das novelas mais marcantes do currículo do ator Benedito Ruy Barbosa. No elenco da produção o público pôde conferir grandes nomes da teledramaturgia, mas alguns deles já nos deixaram. Veja quais atores de Renascer morreram.

José Wilker | Atores de Renascer que já morreram

Presente em tantas obras famosas das telinhas como Senhora do Destino, Roque Santeiro, A próxima Vítima e muitas outras, José Wilker também participou de Renascer de 1993. Ele apareceu apenas na primeira fase, mas teve um papel importante. O ator interpretou o coronel Belarmino, inimigo de José Inocêncio (Leonardo Vieira/Antônio Fagundes).

Belarmino tinha muita inveja de Inocêncio e queria as terras do vizinho para ele. O coronel chega a armar um plano para acabar com a vida do rival, mas é ele quem acaba morto. Sua importância vai além da presença física, pois marido de Nena (Beth Erthal) e avô de Mariana (Adriana Esteves), após sua morte Nena não para de afirmar que foi Inocêncio quem mandou matá-lo. Por isso, ao crescer Mariana se infiltra na vida de Inocêncio para se vingar.

José Wilker morreu em abril de 2014, aos 67 anos de idade, vítima de um infarto. Sua última novela da carreira foi Amor à Vida (2014), de Walcyr Carrasco.

Chica Xavier

A atriz Chica Xavier interpretou Inácia na segunda fase da novela Renascer, a empregada que cuidava da casa de José Inocêncio. Ela idolatrava o patrão, tinha suas superstições e foi de grande ajuda para criar os filhos dele após a morte de Maria Santa (Patrícia França). Na primeira fase, a personagem era interpretada por Solange Couto.

Chica Xavier faleceu em agosto de 2020, aos 88 anos de idade, em decorrência de um câncer no pulmão. Além de Renascer, ela tinha outras grandes obras no currículo, como Sinhá Moça (1986), Saramandaia (1976), Amor com Amor se Paga (1984), Fera Radical (1988), Patria Minha (1994), Cara & Coroa (1995 - 1996), Foça de um Desejo (1999), entre outras.

Regina Dourado

Regina Dourado ganhou o papel de Morena na novela Renascer de 1993. Ela era esposa de Deocleciano (Leonardo Brício/Roberto Bomfim), fiel escudeiro de José Inocêncio. Antes de se casar com o empregado, ela vivia no bordel de Jacutinga (Fernanda Montenegro), mas acabava retirada de lá pelo amado. O grande problema de sua vida é que não conseguia realizar o seu maior sonho, o desejo de ser mãe.

Regina entrou no folhetim na segunda fase, na primeira a personagem era vivida por Cyria Coentro. Regina Dourado faleceu em outubro de 2012, aos 60 anos de idade. Na época, ela lutava contra um câncer de mama descoberto anos antes e estava internada no Hospital Português, na Bahia, sua terra natal.

Nelson Xavier | Atores de Renascer que já morreram

Na novela Renascer, o ator Nelson Xavier interpretava Norberto, ele era dono da venda em que os personagens visitavam para fazer algumas compras ou beber a hora que quisesse. O artista faleceu em maio de 2017, aos 75 anos, vítima de uma doença pulmonar.

A última novela do veterano foi Joia Rara, de 2013. Já seus últimos trabalhos foram no cinema, os filmes Comeback: Um Matador Nunca se Aposenta (2016), Rondon, o Desbravador (2016), A Floresta que se Move (2015), Trash: A Esperança Vem do Lixo (2014) e A Despedida (2014).

Jofre Soares

O ator Jofre Soares foi o intérprete de Padre Santo na novela Renascer em 1993. Ele foi o responsável por celebrar o casamento de José Inocêncio e Maria Santa, no bordel de Jacutinga mesmo que contra sua preferência, e também viajava bastante para suprir as necessidades das fazendas da região. Para lhe auxiliar no trabalho, Padre Lívio (Jackson Costa) chegava a cidade, mas acabava em conflito por se apaixonar por Joaninha (Teresa Seiblitz).

Jofre Soares faleceu aos 77 anos de idade, em agosto de 1996, vítima de leucemia. Ele estava internado no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, na ocasião. Sua última novela foi As Pupilas do Senhor Reitor (1994 - 1995) e seu último filme foi O Cangaceiro (1997), lançado postumamente.

Luiz Carlos Arutin

Luis Carlos Arutin interpretou Turco Rachid na novela Renascer, um mascote libanês que supostamente teria costurado a pele de José Inocêncio depois de ele ser atacado por jagunços, segundo o próprio fazendeiro contava na história, mas ficava no imaginário de muita gente se seria verdade ou fantasia. Três anos após viver Rachid em Renascer, o ator Luis Carlos Arutin faleceu.

O artista se foi em janeiro de 1996, poucos dias antes de completar 63 anos de idade, em uma tragédia que ocorreu em seu apartamento, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um incêndio tomou conta do local acidentalmente por conta de uma vela acesa, segundo informou a imprensa da época, que relatou que o ator desmaiou por causa da fumaça. Ele foi socorrida, mas morreu a caminho do hospital.

Leila Lopes | Atores de Renascer que já morreram

Leila Lopes interpretou a personagem professora Lu, apelidada de professorinha, na novela Renascer. Ao longo da história, a jovem se envolvia com Zé Bento (Tarcísio Filho), o segundo filho de José Inocêncio, mas na verdade ela era apaixonada mesmo por João Pedro (Marcos Palmeira), o caçula da família.

A atriz foi encontrada morta em seu apartamento localizado no Morumbi, em São Paulo, em dezembro de 2009, aos 50 anos de idade. Acredita-se que ela tirou a própria vida, já que deixou uma carta de despedida para a família, que acabou circulando na imprensa na época.

Gésio Amadeu

O ator Gésio Amadeu viveu na novela Renascer o personagem Jupará, que ao lado de Deocleciano era fiel escudeiro do patrão José Inocêncio. Ele tinha um jeito esperto e se casava com Flor (Rita Santana), da casa de Jacutinga, na história, mas acabava morrendo cedo. Por conta disso, seu filho, Zinho Jupará (Cosme dos Santos), assumia seu lugar.

Gésio Amadeu morreu há poucos anos, o ator se foi em agosto de 2020, aos 73 anos de idade, vítima de falência múltipla dos órgãos. Na época, o famoso estava internado há quase dois meses no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, após contrair covid-19.

Cecil Thiré | Atores de Renascer que já morreram

Cecil Thiré interpretou o delegado Olavo folhetim. O ator sofria de Mal de Parkinson e morreu dormindo em sua casa no Rio de Janeiro em outubro de 2020. Ele tinha 77 anos de idade quando faleceu. Filho da atriz Tônia Carrero (1922 - 2018), Cecil somou grandes trabalhos ao currículo durante a carreira de ator, além de Renascer, ele esteve em A Padroeira (2001), Top Model (1991), O Salvador da Pátria (1989), Sassaricando (1987), entre muitos outros. Seu último trabalho foi o filme Se Eu fosse Você (2013).

Grande Otelo

Sebastião Bernardes de Souza Prata, conhecido pelo nome de o Grande Otelo, fez uma pequena participação na novela Renascer como Francisco, o pai de Ritinha (Isabel Fillardis), jovem que seduz Damião (Jackson Antunes) e o leva ao altar, mas acaba se envolvendo com José Bento (Tarcísio Filho) na história.

O ator faleceu pouco depois de atuar na novela de Benedito Ruy Barbosa, no mesmo ano do folhetim, 1993. Ele se foi no final do mês de novembro daquele ano, aos 78 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco.

