Personagens de Cássia Kis: relembre 8 trabalhos marcantes da atriz

Uma das mais famosas atrizes da dramaturgia nacional, Cássia Kis coleciona papéis memoráveis na Globo. Atualmente, a artista está no ar em Travessia como Cidália mas tem causado controvérsias na web após dar declarações homofóbicas e apoiar os atos antidemocráticos após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas. Relembre as principais personagens da atriz.

Lulu, de Roque Santeiro (1985) - Personagens de Cássia Kis

A Lulu das Medalhas de Roque Santeiro foi a primeira entre as personagens de Cássia Kis que fizeram sucesso. A mulher, esposa de Zé das Medalhas (Armando Bógus) e mãe de Tininha (Gabriela Bicalho) e Raul (Bruno César), adora se arrumar e ir para festas, mas era muito reprimida pelo marido.

Na época, a personagem foi um dos grandes destaques da trama e alçou a atriz à fama nacional.

Leila, de Vale Tudo (1988) - Personagens de Cássia Kis

Outro sucesso estrondoso foi Leila de Vale Tudo. Sua personagem foi a responsável por matar Odete Roitman - esse foi o principal mistério da novela, que ficou conhecida pelo suspense criado em torno do mistério do assassinato.

Sem conseguir trabalho e dependente financeira do marido, Leila se casa com Marco Aurélio (Reginaldo Faria) e assume a posição de dona de casa de um marido rico.

Maria Marruá, de Pantanal (1990)

Maria Marruá de Pantanal foi um de seus trabalhos fora da TV Globo que fizeram sucesso. A atriz fez uma participação como a mãe de Juma (Cristiana Oliveira), que é assassinada a mando de Muda (Andréa Richa) no começo da segunda fase do folhetim.

A personagem ficou marcada por se transformar em onça pintada quando se sentia ameaçada. No remake feito pela Globo em 2022, o papel ficou com Juliana Paes.

Adma, em Porto dos Milagres (2001) - Personagens de Cássia Kis

Adma foi uma das grandes vilãs de Porto dos Milagres, exibida em 2011. A personagem de Cássia Kis era uma mulher fria e calculista capaz de fazer qualquer coisa para ver a felicidade do marido, o inescrupuloso Félix (Antonio Fagundes).

Sem o conhecimento do esposo, ela decide envenenar aos poucos Bartolomeu (Antonio Fagundes), irmão gêmeo de seu marido, se tornando cada vez mais perigosa e obsessiva.

Dulce, de Morde e Assopra (2011) - Personagens de Cássia Kis

Em Morde e Assopra, Dulce sofria com o filho que não valorizava seu esforço. Enquanto ela dava duro vendendo cocadas para pagar a faculdade de medicina de Guilherme (Klebber Toledo), o rapaz gastava todo o dinheiro da mãe com festas.

Ao longo da trama, a mulher descobre que o filho não é médico e passa por uma grande decepção.

Ana, de Barriga de Aluguel (1990)

Entre as personagens de Cássia Kis também está Ana, uma das protagonistas de Barriga de Aluguel. Casada com Zeca (Victor Fasano), os dois decidem contratar Clara (Cláudia Abreu) para gerar o filho deles, já que Ana não consegue engravidar.

A relação de Ana e Clara passa por muitas desavenças, ainda mais quando Zeca se envolve com a barriga de aluguel. Após o nascimento da criança, as duas mulheres passam a disputar a maternidade na justiça.

Djanira, de A Regra do Jogo (2015)

Em A Regra do Jogo, Cássia Kis interpretou Djanira, mãe do protagonista da trama Romero Rômulo (Alexandre Nero), que o expulsou de casa no passado por ele ter optado por seguir o caminho do crime.

Ao longo da trama, ela descobre que seu filho e seu ex-marido Zé Maria (Tony Ramos) são cúmplices da mesma facção, mas acaba sendo morta por ele na festa de casamento de seu filho de criação Juliano (Cauã Reymond) e Tóia (Vanessa Giácomo).

Cidália, de Travessia (2022)

Atualmente, a atriz está no ar em Travessia como Cidália. A famosa já havia comunicado que essa seria sua última personagem, que marcaria sua despedida das novelas.

Cidália é o braço direito de Guerra (Humberto Martins) e vive se intrometendo na vida do patrão e Chiara (Jade Picon), por quem sente uma enorme antipatia.

Apesar da novela e da personagem não estar sendo bem recebida pelo público, a trama marca não só o último trabalho da atriz na TV mas o momento em que ela mais se envolveu em polêmicas ao fazer declarações homofóbicas durante uma live e comparecer a protestos antidemocráticos após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições.

