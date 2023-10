8 filmes sobre Nossa Senhora Aparecida para assistir

Veja filmes sobre Nossa Senhora Aparecida que você pode assistir na internet. Na imagem, Maria, Mãe do Filho de Deus, com Giovanna Antonelli - Foto: Reprodução/Globo Filmes

O catolicismo é uma das religiões mais difundidas no Brasil e por isso o dia 12 de outubro é a data escolhida para celebrar o Dia de Nossa Senhora Aparecida todos os anos, que é um feriado nacional. Aos devotos, selecionamos filmes sobre Nossa Senhora Aparecida que você pode encontrar na internet para assistir durante a comemoração.

Aparecida, o Milagre - Filmes sobre Nossa Senhora Aparecida

O filme Aparecida, o Milagre, lançado em 2010, é estrelado pelo ator Murilo Rosa, conta também com Maria Fernanda Candido e Jonatas Faro no elenco, e traz uma história de fé e superação. A trama mostra Lucas (Faro), filho de Marcos (Rosa), que sofre um grave acidente e fica entre a vida e a morte.

Com a situação desesperadora e a chance de perder o filho, Marcos começa a relembrar de sua infância e de quando rompeu com Nossa Senhora Aparecida, a quem orou quando pequeno e não foi atendido. Ele culpa a santa pela morte do pai, mas reconsidera suas ações e crenças diante da adversidade que tomou sua vida.

Onde assistir: Youtube

Confira - 15 Filmes gospel para assistir online em 2023

Fátima – A História de um Milagre

Filme americano e português, Fátima – A História de um Milagre (2020) conta com a presença da atriz brasileira Sônia Braga, que interpreta a irmã Lucia, e tem a portuguesa Joana Ribeiro no papel de Virgem Maria. A história se passa em 1917, em uma cidade pequena de Portugal, em que três pequenos pastores Lúcia, Francisco e Jacinta relatam terem visto Nossa Senhora Aparecida seis vezes, em meio a Primeira Guerra Mundial. A alegação das crianças não deixa as pessoas em sua volta pouco contentes e eles acabam atraindo a ira do governo e até da própria igreja.

Onde assistir: HBO Max, Youtube Filmes e Google Play Filmes

O Milagre das Águas

O Milagre das Águas, de 1987, é outro dos filmes sobre Nossa Senhora Aparecida que você pode assistir na data que celebra a vida da mãe de Jesus. A trama brasileira se passa em 1904, e segue os passos de um senhor, José, que ficou paraplégico depois de sofrer um acidente. Seu filho, João, carrega o pai em uma cadeira de rodas e certo dia descobre que ele é natural de Aparecida do Norte. O garoto então decide viajar até o destino e durante a jornada José resolve contar a história da santa.

Onde assistir: Youtube

Maria de Nazaré

De 1995, esse filme francês retrata a trajetória de Maria, desde que era apenas uma simples jovem Galileia, até a mudança total de sua vida quando foi visitada pelo anjo Gabriel, que anunciou que ela carregaria o Filho de Deus, Jesus. A produção segue os passos da mulher para mostrar sua perseverança, pureza e bondade que a deixaram tão conhecida, o que serve de inspiração para diversos devotos até hoje.

Onde assistir: Youtube

O Auto da Compadecida

Um dos filmes mais importantes do cinema nacional, O Auto da Compadecida (2000) é uma comédia que originou da obra homônima de Ariano Suassuna e traz a presença de Nossa Senhora Aparecida em parte da trama. A história segue os passos de João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello), dois rapazes pobres do sertão que tentam se dar bem e passam a perna em alguns moradores da pequena cidade em que vivem. No entanto, a situação sai do controle e um deles acaba no purgatório, em que encontra figuras curiosas.

Onde assistir: Globoplay e Telecine

Terra de Maria

Produção espanhola de 2013, Terra de Maria segue os passos de um advogado que trabalha para o diabo e é enviado para a Terra para realizar uma investigação sobre o que acontece na cabeça das pessoas que acreditam no paraíso e nos fundamentos do evangelho. A obra é dirigida por Juan Manuel Cotelo, que também faz o papel do advogado do diabo, além de Carmem Losa, Luiz Roig, Clara Cotelo, entre outros.

Onde assistir: ClaroTV+

Veja também - Oração de São Cipriano para dinheiro e proteção

Maria, Mãe do Filho de Deus

Maria, Mãe do Filho de Deus, de 2003, traz o padre Marcelo Rossi no papel de um padre de uma pequena igreja local, que cuida da pequena Joana (Ana Beatriz Cisneiros), de 7 anos, depois que a mãe, a pobre Maria Auxiliadora (Giovanna Antonelli), precisa ir ao hospital para receber o resultado de um exame da filha, que aparenta ter uma grande doença. Enquanto a mãe da garota está longe, o padre resolve entreter a criança ao lhe contar a história de Nossa Senhora Aparecida.

Onde assistir: Globoplay

A Travessia da Serra que Chora

Na história de A Travessia da Serra que Chora, longa brasileiro de 2008, a trama é centrado em Zé Renato, um trabalhador que é vítima de uma chantagem, e por isso faz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, que irá atravessar a Serra da Mantiqueira a pé se conseguir se livrar da situação. Após conquistar sua liberdade do chantagista, que é preso, ele parte em sua aventura para cumprir a promessa que fez para a santa.

Onde assistir: Youtube

Leia também - 12 de outubro é feriado ou não? Dia de Nossa Senhora e das crianças