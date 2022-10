Quando será o último capítulo de Pantanal e como assistir online

Após mais de seis meses no ar, Pantanal chega ao fim. E o que resta agora é saber quando será o último capítulo de Pantanal nas telinhas. O folhetim já irá ser finalizado e depois de acompanhar os desfechos da saga de Juma Marruá, Zé Leôncio, Maria Bruaca e muitos outros personagens que deixarão saudade, o público dará às boas vindas a uma nova novela a partir da próxima semana.

Quando será o último capítulo de Pantanal de 2022 na Globo?

Esta sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022, é quando será o último capítulo de Pantanal exibido na TV Globo. O episódio inédito vai começar depois do Jornal Nacional, às 21h30, segundo o cronograma oficial da emissora – disponível para consulta online no site oficial do canal.

Ainda segundo a programação, o capítulo terá no total 1 hora e 50 minutos no ar. Bem mais tempo do que o folhetim costuma ter normalmente. Assim, a transmissão terminará às 23h20, horário do Globo Repórter.

CUIDADO COM SPOILERS*

Neste último capítulo, muitos acontecimentos estão marcados para aparecer. Tadeu vai finalmente conquistar a sonhada sela de prata de Joventino, mas sua felicidade não durará muito, pois o rapaz descobrirá que não é filho biológico de Zé Leôncio.

Para quem gosta de um final feliz, quatro casamentos vão ser realizados na fazenda de Zé Leôncio e até anúncio de gravidez vai ocorrer. Porém, no dia seguinte ao casório, Zé Leôncio terá um infarto fulminante e irá morrer. Ele então se encontrará pela primeira vez com o pai, o Velho do Rio, e assumirá o posto de novo guardião do Pantanal.

A disputa pela sela de prata começou no penúltimo capítulo e vai ser finalizada quando será o último capítulo de Pantanal:

Reprise e exibição inédita – Como assistir ao vivo online

Caso perca quando será o último capítulo de Pantanal inédito, amanhã, sábado, 8 de outubro, o final do folhetim será exibido novamente. Assim, quem não conseguiu assistir poderá conferir a reprise. De acordo com a programação da Globo, o episódio irá começar às 21h30 e será finalizado às 23h15, quando cederá espaço para o Altas Horas.

Em ambas as exibições existe a possibilidade de assistir ao vivo por um celular, computador ou qualquer outro dispositivo. É só usar a aba “Agora na TV” da Globoplay. Ela permite que qualquer usuário confira a programação em tempo real da Globo gratuitamente.

A única obrigatoriedade é a criação de um cadastro gratuito. Caso ainda não tenha o seu, siga o passos a passo:

1 – Acesse a Globoplay no endereço https://globoplay.globo.com/) ou baixe o aplicativo no seu celular

2- Vá em “entrar” e depois “cadastre-se”.

3- Informe: nome completo, e-mail, senha que usará no site, gênero, data de nascimento, país, cidade e estado em que mora

4 – Selecione a caixinha “Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”

5 – Finalize com o botão “Cadastrar”. Agora é só acessar a aba “Agora na TV” e clicar no canal Globo no horário da exibição da novela.

Como assistir após exibição na televisão

Para quem perder quando será o último capítulo de Pantanal, seja hoje ou a reprise de amanhã, ainda será possível conferir o final da novela. Após a transmissão na televisão, a TV Globo vai adicionar o capítulo ao catálogo da Globoplay. Todos os outros episódios da atração já estão lá.

Porém, neste caso será necessário ser assinante de um dos pacotes da Globoplay. Para assistir o conteúdo na íntegra, é preciso ter uma conta pagante na plataforma, que varia de planos que vão de R$ 14,90 (no pacote anual) a R$ 89,90. Até o pacote mais barato permitirá que você assista a novela.

Para ser cliente, é só entrar na Globoplay e clicar em “Assine Agora”. Você verá todas as opções disponíveis e poderá escolher a que melhor se encaixar no seu bolso. Depois, é só informar qual será a forma de pagamento e a sua conta será liberada.

