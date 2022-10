Último capítulo da novela Pantanal 2022 hoje: 7 finais que vão marcar a trama

Nesta sexta-feira (7), o último capítulo da novela Pantanal irá ao ar. Exibida desde março, o folhetim fez barulho durante vários meses e levou o público a uma região pouco explorada nas telinhas.

O remake foi comandado por Bruno Luperi, neto do autor Benedito Ruy Barbosa, e trouxe poucas mudanças em relação ao clássico folhetim de 1990 que fez sucesso na extinta Manchete.

A partir de segunda-feira (10), a faixa das 21h será ocupada pela novela Travessia, obra de Glória Perez, estrelada por Lucy Alves, Chay Suede e Romulo Estrela.

Tadeu vai ganhar disputa e descobrir paternidade

O final do penúltimo capítulo mostrou que foi dada a largada para a raia que vai definir quem ganha a sela de prata que pertencia a Joventino. Jove (Jesuíta Barbosa) e Zé Lucas (Irandhir Santos) partiram rumo a chegada, enquanto Tadeu (José Loreto) ficou parado, o que deixou seu pai surpreso.

Neste último capítulo da novela Pantanal vai ser mostrado o final da disputa. Segundo a jornalista Patrícia Kogut do O Globo, a atitude de Tadeu de ficar parado enquanto seus irmãos lideram a corrida faz parte de sua estratégia de dar uma vantagem aos dois, já que Tadeu é um peão mais completo.

Mesmo partindo da linha de chegada com atraso, ele vencerá a corrida e conquistará a sela de prata. Esta é uma mudança entre as versões, já que em 1990, Jove e Zé Lucas desistiram da briga e cederam a sela para o irmão, por o considerarem o grande merecedor do prêmio.

Além disso, outra surpresa está reservada para Tadeu: ele vai descobrir que não é filho biológico de Zé Leôncio. Em 1990, essa cena ia ao ar alguns capítulos antes do final da novela, porém, no remake ainda não foi mostrada. Por ser uma cena importante, ela não deve ficar de fora da nova versão.

Na época, Tadeu descobriu a verdade sobre sua origem pois ouviu uma conversa dos pais enquanto se escondia atrás da porta da cozinha. No papo, Zé Leôncio revelava que sempre soube que Tadeu não era seu filho legítimo. Tadeu fica revoltado com a situação e foge. No caminho, ele encontra o Velho do Rio, que lhe dá vários conselhos sobre amor, DNA e família e o convence a voltar.

Em casa novamente, ele se reconcilia com os pais. Zé Leôncio continua o considerando como um de seus filhos e o pai biológico de Tadeu nunca dá às caras na trama.

Quatro casamentos vão marcar o último capítulo da novela Pantanal

Quatro casais vão subir ao altar e selar a união neste último capítulo da novela Pantanal: Zé Leôncio e Filó, Irma e Zé Lucas, Zefa e Tadeu e Guta e Marcelo.

A cerimônia será na fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e diferente do casório de Juma e Jove, não será palco de confusões. Os quatro casais terão momentos felizes e vão comemorar na festança que vai ser realizada após a troca de alianças.

Para quem não lembra como foi em 1990, Guta e Marcelo não estavam “originalmente” entre os noivos da cerimônia e foram introduzidos apenas na hora do casamento. Antes de tudo começar, Zuleica conversou com o padre e pediu que ele incluísse seu filho e a nora.

Por isso, antes dos casais disseram o aguardado sim, o padre convida a dupla ao altar. Mesmo surpresos, Marcelo e Guta aceitam e se juntam aos demais noivos. Ao saírem da festa, são marido e mulher.

Atores da versão original vão aparecer

Além dos momentos felizes dos casais no último capítulo da novela Pantanal, o público também vai acompanhar cenas especiais da cerimônia. Na festa de casamento estarão presentes alguns atores que estiveram na versão original da novela da Manchete. O site oficial da emissora divulgou que Cristiana Oliveira (Juma), Ingra Lyberato (Madeleine da primeira fase) Giovanna Gold (Zefa) e Sérgio Reis (Tibério) vão aparecer.

Duas personagens vão revelar gravidez

E o último capítulo da novela Pantanal terá ainda mais notícias felizes: Muda (Bella Campos) vai aparecer com uma barriguinha de grávida. Além dela, outra personagem vai revelar estar a espera de um bebê: Zefa (Paula Barbosa).

Em 1990, a revelação de Zefa foi feita pouco antes da troca de alianças com o amado. Ela e Tadeu seguiram lado a lado até o altar. Durante o percurso, ela contou para o namorado que estava “prenha” dele. O rapaz se mostrou muito feliz e mais tarde os dois trocaram juras de amor.

Zuleica ganhará um novo final no último capítulo da novela Pantanal de 2022

De acordo com a jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, Zuleica terá um final inédito no último capítulo da novela Pantanal de 2022. Na versão original, a mulher terminava o folhetim sozinha, mas no remake será diferente. Depois de um relacionamento conturbado com Tenório (Murilo Benício), agora que a personagem de Aline Borges é viúva, ela se envolverá com Eugênio (Almir Sater).

Segundo a colunista, os dois vão trocar olhares e flertes durante a festa de casamento na fazenda de Zé Leôncio. A mulher também terminará bem financeiramente. Ela vai herdar os negócios de Tenório e dará continuidade a tudo.

Zé Leôncio vai morrer e encontrar com o pai

E nem só de finais felizes será feito o último capítulo da novela Pantanal. Depois de fugir dos exames exigidos pelo médico, Zé Leôncio vai sofrer as consequências de sua teimosia. Na manhã seguinte ao se casamento com Filó, o rei do gado vai acordar com uma forte dor no peito. Ele até pensará em ir ao hospital, mas será tarde demais. O fazendeiro vai sofrer um infarto fulminante e morrerá.

Após sua morte ele finalmente conseguirá ver o Velho do Rio no quadro que recebeu de Jove e irá ao encontro da entidade na beira do rio. O primeiro encontro entre pai e filho após anos desde o desaparecimento de Joventino finalmente ocorrerá. Os dois conversarão e o Velho explicará como morreu e dirá que nunca apareceu para Zé pois ele nunca acreditou em sua existência.

Após o papo, o Velho do Rio dirá que está cansado e chegou sua hora de partir. Ele deixará seus pertences com o filho e desaparecerá. Assim, Zé Leôncio se tornará o novo Velho do Rio do Pantanal.

Filó vai ficar sozinha

Após a morte de Zé Leôncio no último capítulo da novela Pantanal de 2022, Filó terminará o folhetim sozinha. Em 1990, ela não se relacionou com outra pessoa após a morte de seu amado. Ela continuou vivendo na fazenda dos Leôncio e nunca conseguiu ver o ex-marido na pele do novo Velho do Rio, assim como Zé não enxergava Joventino.

O que vai acontecer com os filhos de Zé Leôncio no último capítulo da novela Pantanal

Após a morte de Zé Leôncio, Jove é quem assume os negócios da família. Ele conta com o irmão do meio, Tadeu, como seu braço direito. O patrimônio do rei do gado é dividida entre seus herdeiros, mas Zé Lucas se afasta dos negócios dos Leôncio e segue outra profissão: a de vereador.

Ao se tornar político, Zé Lucas também coloca em prática um projeto que era desejo de seu pai: a escola itinerante. Antes de morrer, Zé Leôncio compra a chalana de Eugênio para transformá-la em um barco-escola. Como o fazendeiro morre, Zé Lucas é quem assume o projeto.

Filha de Juma vai aparecer mais velha

Após o funeral de Zé Leôncio, a novela dará um salto de alguns anos. Em 1990, foram cerca de 8 anos e por isso a filha de Juma e Jove e o filho de Irma e Zé Lucas apareceram mais velhos. A dupla de primos faz uma participação especial pequena e serão interpretados pelos filhos do autor Bruno Luperi no remake, Lia Luperi e Theo Luperi.

Nas cenas da Manchete, as crianças aparecem no último capítulo da novela Pantanal durante um passeio a cavalo. Eles encontram o Velho do Rio e conversam com a entidade sobre suas famílias e histórias da região antes do encerramento da trama.

