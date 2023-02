Após mudanças, Sessão da Tarde hoje exibe a comédia A Seleção

A faixa de exibição de filmes nas tardes da TV Globo ganhou alterações essa semana, mas a Sessão da Tarde hoje irá ser exibida e trará o filme A Seleção, com os atores Paul Rudd e Tina Fey. A transmissão do longa metragem de 2013 será após a novela Chocolate com Pimenta.

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje, quarta-feira (8)?

O filme A Seleção, de 2013 e dirigido por Paul Weitz, é a atração da Sessão da Tarde hoje, quarta-feira, 8 de fevereiro. A trama mistura comédia com drama e romance e traz a atriz Tina Fey como a personagem protagonista Portia Nathan.

Portia é uma mulher que trabalha no escritório de admissão da universidade de Princeton, uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos. Ela está prestes a receber uma promoção que dará um novo passo em sua carreira, mas pode acabar colocando tudo a perder depois que se depara com uma situação de seu passado.

Em uma das avaliações da universidade para novos estudantes, Portia é levada por seu amigo John Pressman (Paul Rudd) para conhecer o jovem Jeremiah (Nat Wolff), um rapaz alternativo que tem grande potencial para integrar o corpo estudantil.

No entanto, John não faz com que Portia conheça Jeremiah por acaso. Ele apresenta o menino pois tem suspeitas que ele pode ser o filho que ela entregou para a adoção anos antes. Intrigada com a situação, ela se aproxima do rapaz, mas por conta disso ela acaba arriscando perder tudo pelo que trabalhou.

Assista ao trailer:

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A Sessão da Tarde hoje, quarta-feira (8), irá começar às 15h35, de acordo com a programação oficial da Rede Globo.

O longa metragem tem duração total original de 1 hora e 48 minutos segundo o IMDB, mas contará com alguns cortes, como indica o cronograma do canal. A Globo informa que o filme terá espaço de 1 hora e 40 minutos na programação. A partir das 17h15 está previsto o início de O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo.

Programação Globo hoje

04:00 -Hora Um

06:00 - Jornal local

08:30 - Bom Dia Brasil

09:30 - Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 - Mais Você

11:45 - Jornal local

13:00 - Globo Esporte

13:25 - Jornal Hoje

14:45 - Chocolate Com Pimenta

15:35 - Sessão da Tarde - A Seleção

17:15 - Vale a Pena Ver de Novo - O Rei do Gado

18:25 - Mar do Sertão

19:10 - Jornal local

19:40 - Vai Na Fé

20:30 - Jornal Nacional

21:20 - Travessia

22:25 - Big Brother Brasil 23

23:20 - Cinema Do Líder - Heróis De Fogo

01:10 - Jornal da Globo

Amanhã, quinta-feira (9), não terá Sessão da Tarde

Na quinta-feira, 9 de fevereiro, não haverá exibição da Sessão da Tarde. A programação da TV Globo mostra que no lugar será transmitida a partida entre Corinthians e Internacional na semifinal da Supercopa feminina. O jogo vai alterar também o horário da novela O Rei do Gado.

Assim, o folhetim do Vale a Pena ver de Novo começa mais cedo, às 15h20, e a partir das 16h15 cede espaço para o jogo de futebol.

Filme de sexta-feira da Sessão da Tarde

Na sexta-feira (10), a programação da Globo será normal e haverá novamente Sessão da Tarde. O filme que será exibido se chama Círculo De Fogo e tem os atores Charlie Day, Idris Elba, Rinko Kikuchi e Charlie Hunnam em destaque. A transmissão começa às 15h35 e termina 17h15.

Dirigido por Guillermo Del Toro, a trama se passa em uma realidade em que a humanidade precisa lidar com monstros que emergem do mar e ameaçam a vida de muitos, os famosos Kaiju. Para isso, é criado uma espécie de robô gigante controlado por duas pessoas e tenta destruir os monstros. No entanto, nem isso é suficiente. Porém, um antigo piloto e uma treinadora são considerados a última esperança.

Conheça:

