Afinal, quem atirou em Tonico em Nos Tempos do Imperador

Vilão foi encontrado com três tiros pelo corpo no final do capítulo - Foto: Reprodução/Globo

Com os dias contados nas telinhas, Nos Tempos do Imperador tem preparado terreno para a despedida do vilão Tonico. Nos últimos capítulos, o personagem de Alexandre Nero foi baleado, quem atirou em Tonico? Corpo do deputado corrupto foi encontrado com três tiros.

Quem atirou em Tonico?

Ainda não foi revelado quem atirou em Tonico, que foi baleado três vezes, mas alguns personagens são suspeitos: Lota (Paula Cohen), Luísa (Mariana Ximenes), Celestina (Bel Kutner) e Dominique (Guilherme Cabral).

Como Dominique havia sido sequestrado e estava na mira da arma de Tonico quando o deputado levou o primeiro tiro, na mão, já se sabe que não foi o filho da Condessa quem atirou em Tonico primeiro, porém, o garoto aproveitou o momento de distração do vilão e pegou a arma dele pouco depois, quando estava no chão. Como não foi mostrado quando e como Tonico levou os outros dois tiros, o rapaz pode ser um dos responsáveis.

Luísa também é suspeita por duas razões, ela estava atrás do filho e pouco depois do momento em que Tonico é baleado, a Condessa apareceu com Dominique próximo ao mar. Ela pega a arma de Tonico das mãos do filho e a joga no mar, ou seja, ela estava por perto durante toda a ação.

Mais duas suspeitas foram levantadas pela internet, Lota e Celestina, o motivo de ambas seria vingança. A personagem de Paula Cohen era mãe de Bernardinho (Gabriel Fuentes), que morreu na Guerra do Paraguai por culpa de Tonico. Além disso, ela também é mãe de Nélio (João Pedro Zappa) e avó de Mercedes, que foi sequestrada pelo deputado.

Já o motivo de Celestina seria a morte de seu amado Nino (Rafaelle Cassucio), que foi assassinado por Tonico, por isso ela também entra na lista de quem pode ter atirado em Tonico.

Nélio e Dolores também poderiam ser suspeitos do crime, mas sabe-se com certeza que o primeiro tiro não foi realizado por eles, pois ambos estavam dentro da casa em que Mercedes vinha sendo mantida. Já os outros dois tiros, não é possível saber antes da revelação ser feita na novela.

Tonico morreu mesmo em Nos Tempos do Imperador? Segundo o Notícias da TV, o vilão morreu mesmo.

Porém, a TV Globo não fez afirmações até agora, nem divulgou o resumo dos últimos capítulos. Até então, esperava-se que o vilão fosse morrer apenas no último capítulo da trama. É provável que no capítulo de hoje, quinta (3), seja mostrado se o vilão está vivo ou não, para que o mistério seja resolvido até o final do folhetim.

O que aconteceu: no final do capítulo de quarta (2), o vilão foi resgatado por pescadores e o público descobriu que ele levou três tiros no total, como na cena não é confirmado se o personagem está morto ou apenas desacordado, muita gente ficou com a pulga atrás da orelha.

Que dia acaba Nos Tempos do Imperador?

A novela Nos Tempos do Imperador vai ser finalizada amanhã, sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022. O folhetim está marcado para começar as 18h20 e o capítulo ficará no ar até às 19h10. No sábado (5), o último capítulo será reprisado, mas quem perder a exibição de sexta e não quiser esperar, o episódio já terá sido adicionado ao catálogo da Globoplay.

A partir da próxima segunda, dia 7 de fevereiro, a faixa das 18h será ocupada por Além da Ilusão:

