Aldeíde e André voltam com apoio de Consuêlo

Casal deve terminar a novela junto

Escrito por Anny Malagolini
Aldeíde e André Foto: TV Globo

O namoro de Aldeíde e André chegou ao fim em Vale Tudo. O rapaz descobriu que amada mentiu sobre o patrocínio no hipismo e os dois acabam brigando. De volta para a casa da mãe, o rapaz ficará tão triste a ponto de Consuêlo reconhecer que o filho ama sua amiga verdadeiramente.

Qual o final de Aldeíde e André?

Aldeíde e André tiveram sua primeira briga e logo terminaram a relação. O rapaz se sentiu traído porque a namora não contou que ela é quem o patrocina no hipismo, inclusive responsável pela compra do cavalo. Apesar da boa intenção, o segredo incomodou o filho de Consuêlo.

André voltou a morar com os pais e, para complicar ainda mais, acaba sofrendo um acidente com o cavalo e torce o tornozelo. Ele é socorrido e levado para um hospital, e Consuêlo sai correndo da TCA para acompanhar o filho. Aldeíde também fica preocupada e vai atrás do amado.

Aldeíde e Consuêlo se encontram no hospital, e é quando a secretária percebe que o romance entre o filho e a melhor amiga é real. Assim, ela resolve aceitar a relação dos dois e apoio a volta do namoro.

Na primeira versão de Vale Tudo, em 1988, os Aldeíde e André também se separaram, mas estavam juntos no último capítulo da trama.

O remake de 2025, escrita por Manuela Dias, chega ao fim agora em outubro e dará lugar novela Três Graças.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

