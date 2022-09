Ano que passou Chocolate com Pimenta, nova reprise da Globo

Em 2003 foi o ano que passou Chocolate com Pimenta pela primeira vez na Globo. A trama de Walcyr Carrasco foi um verdadeiro sucesso do horário das 18h e conquistou a segunda maior audiência da década, atrás apenas de Alma Gêmea (2005). A partir de setembro, a trama retorna para mais uma reprise na emissora.

Em que ano que passou Chocolate com Pimenta pela 1ª vez?

Chocolate com Pimenta exibida pela primeira na Rede Globo entre setembro de 2003 e maio de 2004. A novela conquistou bons números ao longo de toda a sua exibição, fechando com média de 35,40 pontos no ibope, a segunda maior da faixa das 18h nos anos 2000.

Tamanha repercussão já rendeu três reprises do folhetim, sendo duas na Globo e uma no Viva. A primeira foi em 2006, no Vale a Pena Ver de Novo, e a segunda em 2012. No ano passado, Chocolate com Pimenta ganhou mais uma edição especial no canal Viva.

A história central do folhetim é a clássica história da garota “patinho feio” que consegue dar a volta por cima e vence seus inimigos. Quando Ana Francisca (Mariana Ximenes) fica órfã, ela decide se mudar para a Ventura, cidade fictícia onde se passa a novela, para encontrar sua família caipira.

É lá que ela conhece Danilo (Murilo Benício), sobrinho do prefeito da cidade. O rapaz se encanta pela jovem e os dois engatam um namoro, mas que acaba terminando com as armações de Olga (Priscila Fantin).

Sem saber que Aninha está grávida, Danilo a abandona. É então que ela recebe uma proposta de casamento de Ludovico (Ary Fontoura) para se casar com ele, para que pudesse dar um sobrenome ao seu filho. Após a união, os dois se mudam para a Argentina.

Tempos depois, Ludovico, que é dono de uma fábrica de chocolates em Ventura, morre e deixa toda sua fortuna para Aninha. A nova ricaça do pedaço decide voltar para a pequena cidade e acertar as contas com o passado.

Quando acaba a novela O Cravo e a Rosa em 2022?

A edição especial de O Cravo e a Rosa termina em 30 de setembro, sexta-feira. Mas a partir do dia 26, Chocolate com Pimenta já entra na grade e faz uma “dobradinha” com os últimos capítulos da história de Petruchio (Eduardo Moscovis) e Catarina (Adriana Esteves) na faixa das 14h30, horário de Brasília.

Mesmo sendo uma novela antiga que já foi reprisada outras vezes no canal, O Cravo e a Rosa conseguiu bons números de audiência para o horário vespertino. Em 29 de agosto, a novela voltou a bater recordes ao marcar 16,8 pontos de ibope na Grande São Paulo, maior número registrado numa segunda-feira.

Ambas O Cravo e a Rosa e Chocolate com Pimenta são as duas novelas que mais fizeram sucesso quando reprisadas no Viva. De acordo com um ranking divulgado em dezembro de 2021 pelo canal, em comemoração ao aniversário de 70 anos das novelas no Brasil, o romance de Petruchio e Catarino foi o mais assistido do canal pago durante sua exibição em 2019.

Já a saga de Ana Francisca fica em segundo lugar com sua reprise em 2020. A novela que fecha o top 3 é A Viagem (1993), também exibida entre 2020 e 2021.

