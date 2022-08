Quando termina O Cravo e a Rosa 2022? Reprise vai até setembro

No ar desde dezembro de 2021, O Cravo e a Rosa tem sido um sucesso na faixa vespertina de reprises da Globo e agora se aproxima de sua reta final. Quando termina O Cravo e a Rosa 2022? O folhetim escrito por Walcyr Carrasco e Mário Teixeira vai acabar em breve e será substituído por outro sucesso da faixa das 18h que foi ao ar originalmente nos anos 2000.

Quando termina O Cravo e a Rosa 2022, em reprise na TV Globo?

A previsão é de que no mês de setembro termina O Cravo e a Rosa 2022. A TV Globo ainda não revelou a data exata do último capítulo da trama de Petruchio (Eduardo Moscovis) e Catarina (Adriana Esteves), mas o folhetim já caminha para os desfechos dos personagens.

Atualmente, restam pouco mais de 20 capítulos da versão original para irem ao ar. Como a reprise tem menos tempo de tela no ar, esses 20 episódios acabam se desdobrando e se tornando um número maior na reprise. No total, a versão original do folhetim contou com 221 episódios exibidos entre junho de 2000 e março de 2001.

O Cravo e a Rosa já foi exibida duas vezes no Vale a Pena Ver de Novo, em 2003 e depois em 2014. Em 2021, o folhetim deu início a uma nova faixa de reprises das tardes da Globo, que exibe apenas produções das 18h ou 19h. Com isso, o Vale a Pena Ver de Novo sofreu alterações e hoje só traz folhetins do horário nobre.

Substituta

Apesar de a Rede Globo ainda não revelar quando termina O Cravo e a Rosa 2022, já foi divulgado pela emissora qual será a trama substituta. Chocolate com Pimenta, também do autor Walcyr Carrasco, vai entrar no lugar da história de Catarina e Petruchio.

A trama desta novela é ambientada na fictícia cidade de Ventura, na década de 1920. A economia da cidade gira em torno da fábrica de chocolate de Ludovico (Ary Fontoura), empresa que a mocinha Ana Francisca (Mariana Ximenes) passa a trabalhar como faxineira ao se mudar para a cidade.

Ana vai para Ventura depois de perder o pai e por lá conhece Danilo (Murilo Benício). Apesar de ser considerado um patinho feio, a menina chama a atenção de Danilo, que é o jovem mais bonito do colégio.

A dupla se aproxima e dá início a um romance, mas são atrapalhados pela mimada Olga (Pricila Fantin), que sonha em se casar com Danilo. Após uma humilhação pública, Ana Francisca acaba sozinha e pior, descobre uma gravidez. Por isso, Ludovico se oferece para casar com a moça e evitar que seu filho nasça como bastardo.

+De volta em 2022, quantas vezes foi reprisada Chocolate com Pimenta?

O que acontece no último capítulo de O Cravo e a Rosa

No último capítulo de O Cravo e a Rosa, o mistério sobre as apólices de Catarina finalmente chega ao fim. É descoberta que quem roubou a herança da moça foi a empregada Mimosa (Suely Franco). Porém, a funcionária de Batista não fez isso por maldade ou ganância, ela só roubou para proteger o dinheiro de Catarina das mãos de Marcela (Drica Moraes), que estava atrás das apólices.

No entanto, Mimosa perdeu as apólices depois que as guardou em seu álbum de fotografia e por isso escondeu a verdade de todos. Contudo, é descoberto que o álbum está com Buscapé (Luíz Antônio do Nascimento), que queria ver uma foto de sua família. Assim, Catarina recupera seu dinheiro.

Neste mesmo episódio, Marcela acaba sem nada. A megera é abandonada por Batista, que volta para Joana, e ainda fica sem a herança de seu pai, que deixa tudo para Januário (Taumaturgo Ferreira). Assim, ela topa uma proposta de Heitor (Rodrigo Faro). Eles se tornam parceiros de crime e passam a dar golpes.

Após se arrepender de suas maldades, Lindinha finalmente se rende a Januário, que sempre a amou. A moça termina o folhetim disposta a melhorar.

Nos momentos finais da trama, Catarina dá a luz a gêmeos. O casal termina com um menino e uma menina nos braços e comparecem ao casamento de Bianca e Edmundo, assim como vários outros personagens da trama que marcam presença.

Ao se preparar para quando termina O Cravo e a Rosa 2022, assista as cenas finais da novela:

Leia também – Dalva fica pobre em O Cravo e a Rosa? O que acontece no final