Novo roubo ameaça provas de Adriana: veja resumo de Quem Ama Cuida (3/9)

Novo roubo ameaça provas de Adriana: veja resumo de Quem Ama Cuida (3/9)

Adriana fica cada vez mais perto de descobrir o que pode provar sua inocência, mas uma reviravolta coloca a investigação em risco. No capítulo da novela Quem Ama Cuida desta quinta-feira (3), Pedro e Adriana acreditam que finalmente encontrarão provas capazes de esclarecer o caso da fisioterapeuta. No entanto, um acontecimento inesperado envolvendo os pertences de Dalto pode mudar os rumos da investigação.

Resumo de Quem Ama Cuida

Pedro e Adriana acreditam que encontrarão provas importantes para conseguir provar a inocência da fisioterapeuta. Enquanto isso, Adélia avisa Pedro que sua casa foi assaltada e que, entre os objetos levados, estão os pertences de Dalto, o perito responsável pelo caso de Adriana.

Ademir pega a gravata que encontrou no sofá da casa de Dora. Adriana pergunta a Edvaldo se ele sabe como Diná entrou na vida de Arthur e pede que ele descubra por que o empresário a convidou para trabalhar em sua casa.

Rosa conversa com Edvaldo e Tilde sobre o estado de Diná. A personagem, por sua vez, visita o túmulo de Francesca e pede desculpas, sem perceber que está sendo observada por Otoniel.

Na mansão dos Brandão, Ingrid incentiva Brigitte a descobrir o que aconteceu entre Pilar e seu pai. Pilar, enquanto isso, exige que Iuri faça um desfile íntimo para ela. Tiago convida Bruna para jantar.

A relação entre Ingrid e Pilar ficará ainda mais complicada. A jovem será flagrada pela mãe no quarto de Iuri e a situação provocará uma grande discussão na mansão dos Brandão.

Pilar não esconderá a indignação e humilhará a filha. Ingrid, porém, não ficará calada e enfrentará a mãe, afirmando que entende o motivo de seu comportamento. A discussão sairá do controle e Pilar acabará agredindo Ingrid. O confronto promete ser um dos momentos mais tensos do capítulo.

Spoiler de Quem Ama Cuida: sexta-feira, 4 de setembro

Na sexta-feira (4), Pedro acredita que o assalto à casa de Adélia não foi por acaso. Para ele, a pessoa responsável tinha como objetivo específico roubar os materiais de Dalto, aumentando a desconfiança em torno do caso de Adriana.

Ao saber do desaparecimento dos pertences do perito, Adriana fica desesperada. A perda pode significar um duro golpe para quem tenta reunir provas de sua inocência.

Adriana também pede a Edvaldo que descubra por que Arthur convidou Diná para trabalhar em sua casa. Enquanto isso, Diná flagra Edvaldo em seu quarto.

Mirtes observa Laurentino com Silvana. Ingrid tenta tranquilizar Pilar e afirma que Iuri foi apenas uma diversão. Brigitte pede ajuda a Ingrid para conseguir voltar para casa.

Dora procura Pedro e revela que acredita na inocência de Adriana. Ela admite que foi omissa na época do julgamento. Adriana surpreende Dora ao dizer que está pronta para ouvir seu pedido de perdão.