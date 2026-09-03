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Novo roubo ameaça provas de Adriana: veja resumo de Quem Ama Cuida (3/9)

Adriana perde provas importantes após assalto à casa de Adélia

Escrito por Anny Malagolini
Resumo de Quem Ama Cuida Foto: Globo
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Adriana fica cada vez mais perto de descobrir o que pode provar sua inocência, mas uma reviravolta coloca a investigação em risco. No capítulo da novela Quem Ama Cuida desta quinta-feira (3), Pedro e Adriana acreditam que finalmente encontrarão provas capazes de esclarecer o caso da fisioterapeuta. No entanto, um acontecimento inesperado envolvendo os pertences de Dalto pode mudar os rumos da investigação.

Resumo de Quem Ama Cuida

Pedro e Adriana acreditam que encontrarão provas importantes para conseguir provar a inocência da fisioterapeuta. Enquanto isso, Adélia avisa Pedro que sua casa foi assaltada e que, entre os objetos levados, estão os pertences de Dalto, o perito responsável pelo caso de Adriana.

Ademir pega a gravata que encontrou no sofá da casa de Dora. Adriana pergunta a Edvaldo se ele sabe como Diná entrou na vida de Arthur e pede que ele descubra por que o empresário a convidou para trabalhar em sua casa.

Rosa conversa com Edvaldo e Tilde sobre o estado de Diná. A personagem, por sua vez, visita o túmulo de Francesca e pede desculpas, sem perceber que está sendo observada por Otoniel.

Na mansão dos Brandão, Ingrid incentiva Brigitte a descobrir o que aconteceu entre Pilar e seu pai. Pilar, enquanto isso, exige que Iuri faça um desfile íntimo para ela. Tiago convida Bruna para jantar.

A relação entre Ingrid e Pilar ficará ainda mais complicada. A jovem será flagrada pela mãe no quarto de Iuri e a situação provocará uma grande discussão na mansão dos Brandão.

Pilar não esconderá a indignação e humilhará a filha. Ingrid, porém, não ficará calada e enfrentará a mãe, afirmando que entende o motivo de seu comportamento. A discussão sairá do controle e Pilar acabará agredindo Ingrid. O confronto promete ser um dos momentos mais tensos do capítulo.

Spoiler de Quem Ama Cuida: sexta-feira, 4 de setembro

Na sexta-feira (4), Pedro acredita que o assalto à casa de Adélia não foi por acaso. Para ele, a pessoa responsável tinha como objetivo específico roubar os materiais de Dalto, aumentando a desconfiança em torno do caso de Adriana.

Ao saber do desaparecimento dos pertences do perito, Adriana fica desesperada. A perda pode significar um duro golpe para quem tenta reunir provas de sua inocência.

Adriana também pede a Edvaldo que descubra por que Arthur convidou Diná para trabalhar em sua casa. Enquanto isso, Diná flagra Edvaldo em seu quarto.

Mirtes observa Laurentino com Silvana. Ingrid tenta tranquilizar Pilar e afirma que Iuri foi apenas uma diversão. Brigitte pede ajuda a Ingrid para conseguir voltar para casa.

Dora procura Pedro e revela que acredita na inocência de Adriana. Ela admite que foi omissa na época do julgamento. Adriana surpreende Dora ao dizer que está pronta para ouvir seu pedido de perdão.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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