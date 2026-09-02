Resumo de Quem Ama Cuida hoje (2/9): Bruna é afastada do escritório por Cléber
A novela vai começar às 20h55
O capítulo de Quem Ama Cuida desta quarta-feira (2) movimenta os relacionamentos e coloca antigos conflitos novamente em cena. Bruna é afastada do escritório de Cléber, enquanto Ademir surpreende Suely ao pedir perdão e propor uma reconciliação. Pedro e Adriana, por sua vez, ganham esperança de esclarecer o caso de Arthur.
O que tem na novela Quem Ama Cuida hoje
No capítulo da novela desta quarta-feira, Cléber afasta Bruna de seu escritório. Nancy fecha um negócio com Ulisses, que troca elogios com Lyris e acaba beijando a personagem. Ingrid orienta Iuri a explicar a Pilar o que aconteceu entre eles, mas Pilar decide não demiti-lo e ordena que ele fique longe de Ingrid.
Carmita critica Bruna por ainda não ter assinado o divórcio. Suely fica surpresa quando Ademir aparece para pedir perdão e tentar uma reconciliação. Mau Mau fica triste ao encontrar Felipe acompanhado.
Enquanto isso, Otoniel reflete sobre o que pode ter ficado mal resolvido para Francesca em vida. Nancy se anima com a aproximação de Camilo, e Pedro comemora com Adriana a possibilidade de conseguir inocentá-la no caso de Arthur.
Na quinta, Pedro e Adriana acreditam que encontrarão provas para conseguir provar a inocência da fisioterapeuta. Ademir pega a gravata que encontrou no sofá da casa de Dora. Pilar exige que Iuri faça um desfile íntimo para ela. Rosa comenta com Edvaldo e Tilde sobre o estado de Diná. Tiago convida Bruna para jantar. Diná visita o túmulo de Francesca e lhe pede desculpas, observada por Otoniel. Ingrid incentiva Brigitte a descobrir o que houve entre Pilar e seu pai.
Adriana pergunta a Edvaldo se ele sabe como Diná entrou na vida de Arthur. Adélia avisa a Pedro que a casa foi assaltada, e que perdeu os pertences de Dalto, o perito do caso de Adriana.