Roni de Avenida Brasil é gay? Veja o segredo do personagem

Roni de Avenida Brasil é gay? Veja o segredo do personagem

Roni é gay em Avenida Brasil? A trama de João Emanuel Carneiro levantou essa dúvida entre os telespectadores por causa da relação do personagem com Leandro. O jogador do Divino demonstrava sentimentos pelo amigo, mas a novela não chegou a apresentar um romance entre os dois.

A história ganha novos contornos quando Leandro descobre que Roni é gay. O que ele ainda não sabe é que o amigo é apaixonado por ele. A revelação acontece durante uma conversa entre Leandro e Suelen (Isis Valverde), que acaba entregando o segredo.

Roni de Avenida Brasil é gay?

Na novela, Roni é apresentado como um homem gay e apaixonado por Leandro. O personagem, interpretado por Daniel Rocha, fazia parte do núcleo do Divino e tinha o sonho de crescer como jogador de futebol.

O sentimento por Leandro, vivido por Thiago Martins, aparece de maneira sutil ao longo da trama. A relação entre os dois chamou a atenção do público, que passou a especular sobre a possibilidade de um casal gay na novela.

A situação, porém, muda com a chegada de Suelen. A personagem se envolve com Roni e Leandro e passa a ocupar um lugar central no triângulo amoroso.

Em uma das cenas da novela, Leandro vai até a casa de Roni e Suelen. Durante a conversa, ele tenta seduzir a personagem, que recusa a aproximação e afirma estar satisfeita com o casamento.

É então que Suelen questiona a relação entre os dois e deixa escapar que Leandro sabe que Roni é gay. Mais do que isso, ela revela que Roni está apaixonado pelo amigo.

Leandro fica surpreso com a informação e afirma não saber do que Suelen está falando. A conversa é interrompida justamente quando Roni chega em casa e encontra os dois juntos.

Constrangido, Leandro deixa o local rapidamente, enquanto Suelen tenta disfarçar o que havia contado.

O que acontece com Roni, Leandro e Suelen?

No final de Avenida Brasil, Roni, Suelen e Leandro permanecem juntos, formando uma relação a três.

O desfecho ainda inclui um filho, cuja paternidade não é definida. A escolha provocou reações entre os fãs, especialmente entre aqueles que torciam pelo casal Roni e Suelen e não esperavam que a história terminasse dessa maneira.

Assim, a novela não apresenta Roni simplesmente como um personagem gay que abandona Suelen para ficar com Leandro. A história segue outro caminho: Roni se envolve emocionalmente com os dois e termina ao lado de ambos.

À época da exibição, o próprio ator Daniel Rocha avaliou positivamente a decisão do autor de unir os três personagens e afirmou que Roni, Suelen e Leandro juntos eram uma combinação interessante.