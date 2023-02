Estreias do Globoplay: o que chega ao catálogo em fevereiro de 2023

Sonia Braga em Dancing Days e as protagonistas de As Fives, estreias do Globoplay em fevereiro - Foto: Reprodução/Globo

As estreias do Globoplay para o mês de fevereiro contam com novelas, como a clássica Dancin' Days, a nova temporada da badalada série As Five, entre outras novidades. O catálogo começará a ganhar as novidades nos próximos dias.

Segunda temporada de As Five está entre as estreias do Globoplay do mês

A nova leva de episódios de As Five chega ao catálogo do Globoplay no dia 8 de fevereiro. A produção é derivada de Malhação: Viva a Diferença e lançou sua primeira temporada em em 2020.

Agora, as cinco amigas Tina Ana Hikari, Keyla (Gabriela Medvedovski), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti) e Benê (Daphne Bozaski) retornam com novas histórias. Elas serão acompanhadas na trama por uma personagem nova irá surgir para integrar o grupo de amigas, Maura, que será vivida pela atriz Tamirys O'hanna.

Veja o teaser:

Dancing Days

A clássica novela dos 70 chega em fevereiro ao catálogo da plataforma streaming. Erick Bretas, diretor de produtos digitais da Globo, confirmou no dia 30 de janeiro pelo Twitter que o folhetim aparecerá nas estreias do Globoplay em fevereiro, mas a data exata ainda não foi revelada.

Vamos focar nas notícias boas. Dancing Days chega em fevereiro. — Erick Bretas (@bretas_erick) January 31, 2023

Escrita por Gilberto Braga, Dancing Day teve 174 capítulos exibidos entre julho de 1978 e janeiro de 1979 na extinta faixa das 20h. A trama mostrava a rivalidade entre duas irmãs, uma socialite, Yolanda Pratini (Joana Fomm), e uma ex-presidiária, Júlia Matos (Sônia Braga). Após sair da cadeia em liberdade condicional, Julia tenta reconquistar o amor da filha, que está sendo criada por sua irmã.

Minissérie Desejo de 1990

De acordo o TV História, a minissérie Desejo, de Gloria Perez, lançada em 1990 aparecerá entre as estreias do Globoplay do mês de fevereiro. A produção devia ter chegado ao catálogo em janeiro, mas foi adiada porque Som e Fúria (2009) foi lançada no lugar para homenagear o ator Pedro Paulo Rangel, que faleceu no final de dezembro de 2022.

Desejo teve 17 capítulos no total e foi exibida entre maio e junho de 1990, na faixa das 22h30. Escrita por Gloria Perez, com colaboração de Margareth Martins e direção geral de Wolf Maya, a trama tinha nomes como Tarcísio Meira, Vera Fischer e Guilherme Fontes nos papéis principais.

A história mostra o engenheiro da Estrada de Ferro Central do Brasil Euclides que descobre que a eposa Ana está envolvida com o jovem aspirantes do exército Dilermando de Assis.

Novela Uga Uga

A novela Uga Uga é outra entre as estreias do Globoplay de acordo com o TV História. O folhetim foi lançado em 2020 e tinha Lima Duarte, Mariana Ximenes, Vivianne Pasmanter, entre muitos outros.

Criada por Carlos Lombardi para a faixa das 19h00, a produção de 221 capítulos mostrava Adriano (Cláudio Heinrich), filho de pesquisadores que foram a uma expedição na Floresta Amazônica e morreram após serem atacados por um tribo.

Ninguém além de Adriano sobreviveu na expedição. Seu avô, o grego Nikos (Lima DUarte), passa 20 anos tentando o encontrá-lo, até que finalmente acha o rapaz.

Amor Eterno Amor deve chegar em fevereiro ao catálogo

Também segundo o TV História, Amor Eterno Amor está confirmado para o mês de carnaval na Globoplay. Ainda não foi revelado a data que o folhetim chega ao catálogo.

De 2012, a novela foi escrita por Elizabeth Jhin e tinha Gabriel Braga Nunes como protagonista. Na trama, Carlos (Caio Manhente/ Gabriel Braga Nunes), que na verdade é Rodrigo, foi sequestrado ainda criança por conta dos tios Melissa (Cassia Kis) e Dimas (Luis Melo) e foi criado como herdeiro de Angélica (Denise Weinberg) e Virgílio (Osmar Prado).

Durante todo esse tempo, sua mãe verdadeira, Verbena (Ana Lucia Torre), tentou encontrá-lo, mas não teve sucesso. Além disso, Carlos/Rodrigo guarda na memória o rosto de Elisa (Julia Gomes), seu amor de infância, que ele ainda sonha em rever.

