Hoje tem Sessão da Tarde? Globo vai passar jogo do Flamengo (07/02)

Quem acompanha a programação vespertina da TV Globo vai lidar com algumas mudanças nesta terça-feira, 7 de fevereiro. A curiosidade é se hoje tem Sessão da Tarde ou se o habitual filme do período da tarde será substituído por outra atração e as boas notícias desta vez vão para os fãs de futebol, que terão uma partida para assistir depois da exibição da novela Chocolate com Pimenta.

Hoje não tem Sessão da Tarde na Globo, terça-feira - 07/02

A TV Globo não exibirá a Sessão da Tarde hoje, terça-feira (7). No lugar, o telespectador irá assistir o jogo entre o Flamengo e o time Al-Hilal, campeão asiático, na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA.

A transmissão da partida diretamente do Estádio Ibn Batouta, em Tanger no Marrocos, começará às 15h40 na TV Globo, logo após a novela Chocolate com Pimenta. O jogo tem previsão de acabar por volta das 17h15.

A exibição será gratuita na Globo com a narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Roger Flores. Quem preferir acompanhar outra transmissão, o SporTV, na TV à cabo, terá narração Gustavo Villani e Ricardinho e Ledio Carmona como comentaristas.

Quinta-feira também não terá Sessão da Tarde

E terça-feira não é o único dia da semana que a Sessão da Tarde ficará fora do ar, na quinta-feira a TV Globo também exibirá futebol no lugar. Neste dia, 9 de fevereiro, a exibição será de Corinthians X Internacional na semifinal da Supercopa feminina.

De acordo com a programação da emissora, a partida está marcada para começar às 16h15 e deve ficar no ar até às 18h25. Nesta quinta-feira haverá mudança também no horário da novela O Rei do Gado, que será exibida antes do jogo, a partir das 15h20.

Filmes da Sessão da Tarde nos próximos dias

Apenas quarta-feira e sexta-feira terão Sessão da Tarde nos próximos dias desta semana. Ambos os filmes serão exibidos a partir das 15h35, depois da novela Chocolate com Pimenta. Eles terminarão por volta das 17h15, horário de O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo.

Quarta-feira - 08/02 - A Seleção

Na quarta-feira a Sessão da Tarde vai exibir A Seleção, de 2013, que tem os atores Paul Rudd e Tina Fey como protagonistas. A direção é Paul Weitz e o longa tem 1 hora e 48 minutos em sua versão original total.

A trama segue a vida de Portia, uma mulher que trabalha no escritório de admissão da Universidade de Princeton. Ela está prestes a conseguir uma grande promoção, mas acaba envolvido no que pode ser uma grande confusão. Ela conhece o jovem Jeremiah, um estudante alternativo que pode ser o filho que ela deu para a adoção anos atrás.

Sexta-feira - 10/02

Na sexta-feira o público da Sessão da Tarde irá assistir Círculo De Fogo, de Guillermo Del Toro. A produção foi lançada em 2013 e tem o destaque dos atores Idris Elba e Charlie Hunnam. A duração total original do longa metragem é de 2 horas e 11 minutos.

A história humanos mostra uma realidade em que humanos estão em guerra com criaturas monstruosas que são conhecidos como Kaiju. Para combater esses seres, robôs gigantes são construídos, os Jaegers, que são controlados por duas pessoas para que a luta humana possa ter chances de vitória.

Leia também

Saiba como assistir os filmes clássicos da Sessão da Tarde