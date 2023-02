Ari? Quem colocou a bomba no carro de Guerra e Cidália?

Bomba no carro de Guerra foi colocada por alguém que quer assumir o lugar do empresário, aponta site - Foto: Reprodução/Globo

Personagem sofreu atentado quando estava com Cidália e foi parar no hospital.

Será comprovado nos próximos capítulos da novela Travessia que Guerra e Cidália sofreram um atentado.A explosão no carro do empresário não foi uma obra do acaso, mas um ato criminoso e o principal suspeito é Ari, genro do empresário.

Agora, o que Helo (Giovanna Antonelli) tentará descobrir a verdade.

A TV Globo ainda não confirmou a informação e a partir de agora o mistério tomará conta da trama de Travessia. Porém, pelo que indicam os resumos, a possibilidade de Ari ser o criminoso para obter os bens de Guerra realmente existe, já que ele passará a perna no pai de Chiara (Jade Picon).

Foi revelado pelo site oficial da emissora que Ari conseguirá informações privilegiadas com o sogro quando o visitar no hospital logo após o ricaço acordar da sedação. Guerra pensará que está conversando com Chiara, mas acabará dando de bandeja todas as informações secretas que Ari tanto quer.

O empresário revelará que tem uma parede falsa no quarto com alguns documentos importantes. Ari invadirá os aposentos do sogro e encontrará papéis em branco assinados por Guerra. Com isso, o vilão conseguirá transferir as ações de Chiara para seu nome e fazer uma procuração lhe dando plenos poderes.

Como descobrem quem matou Guerra em Travessia?

De acordo com o Pureopeople, Helo é quem descobrirá que Ari está por trás da explosão criminosa contra Guerra e Cidália. Primeiramente, a delegada seguirá pistas que não darão em nada. Ela estará empenhada em pegar Moretti, já que acreditará por um bom tempo que ele é o responsável pelo atentado contra o rival.

Helo até grampeará o celular de Moretti para ficar a par de todos os passos do mau-caráter. Porém, essa investigação não será bem sucedida, até que ela finalmente chegará a Ari.

Não foi revelado até o momento quando essa trama será solucionada no folhetim, mas deve demorar um pouco já que a investigação da policial vivida por Giovanna Antonelli mal começou.

Guerra terá segredo revelado

Em meio a confusão em que estará envolvido por culpa de Ari, que tentará tomar posse da empresa de Guerra, o ricaço ainda poderá ficar nas mãos de Silene (Aoxi). Isso porque, a moça descobrirá um segredo do passado do empresário.

De acordo com o resumo da novela Travessia divulgado pela emissora, a moça vai esbarrar em uma informação, de que "Guerra" não é o verdadeiro nome do personagem de Humberto Martins, mas sim "Jorge Luís".

Ainda não foi revelado porque o empresário mudou de nome e o que mais será encontrado do passado de Guerra depois disso. Porém, a troca de identidades pode ajudar a validar uma teoria que ronda há muito tempo entre o público, que Guerra pode ser o pai de Brisa.