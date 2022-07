Assista Juma virando onça 2022, a cena que marcou a semana na novela

A cena de Juma virando onça 2022 foi uma das cenas mais marcantes dos recentes capítulos de Pantanal. A jovem se transformou no felino para fugir da casa do sogro, depois que foi trancada em um quarto. A sequência foi ar em uma quarta-feira (27), dia que atração teve menos tempo de tela e começou mais cedo por causa de uma partida de futebol. Mesmo assim, o momento empolgou o público em casa e fez barulho nas redes sociais.

Como foi Juma virando onça 2022 em Pantanal?

Juma virando onça 2022 em Pantanal aconteceu porque a moça teve um desentendimento com José Leôncio, após descobrir que Jove viajou para revelar uma foto do Velho do Rio. Como o personagem de Jesuíta Barbosa não recebeu a permissão do guardião para mostrar sua foto para Zé Leôncio, a moça se revoltou e acusou o marido de trair sua confiança e a do Velho. Ela então decidiu ir embora da fazenda, o que o rei do gado resolveu impedir.

Zé Leôncio trancou a nora, que está grávida, em um dos quartos da fazenda e afirmou que ela só sairia de lá após a chegada de Joventino. Juma se negou a esperar pelo marido, disse que não tinha dono e ameaçou: “abre, abre, abre essa porta. Abre que eu viro onça”.

Zé Leôncio não acredita na lenda que a jovem se transforma em onça pintada e ignorou os avisos da esposa de Jove. Em seguida, ele foi para a escada da casa e conversou com Filó e Mariana, mas logo escutou um rugido. O pecuarista percebeu que se tratava de uma onça dentro de sua e logo pegou uma arma para se defender. Muda avisou que a onça se tratava de Juma, mas o fazendeiro não acreditou na moça.

Ele foi até o quarto e encontrou tudo revirado, sinais de garras de onça nas cortinas e cama, além do espaço totalmente vazio. Com Juma virando onça 2022 em Pantanal, a moça conseguiu escapar pela janela, então o pecuarista não deu de cara com o animal. Mesmo assim, ele ficou incrédulo com a possibilidade da moça ter realmente se transformado em onça.

No capítulo seguinte, da quinta-feira (28), Juma esbarrou em Alcides e Zaquieu enquanto ainda estava na forma de onça. A moça fez a dupla passar mal de medo, até rugiu algumas vezes para os peões, mas não os machucou e então seguiu seu rumo em direção a tapera.

Assista a cena e veja como foi o momento de Juma virando onça 2022 na novela:

Quando Juma vai virar onça de novo em Pantanal?

Juma virando onça 2022 em Pantanal vai acontecer mais uma vez. Na ocasião, ela se transformará porque estará sendo ameaçada por Solano, um matador de aluguel contratado por Tenório que ainda vai dar às caras na novela e será vivido pelo ator Rafa Sieg. Na versão de 1990, a cena aconteceu perto da reta final da trama, quando Juma estava perto de dar a luz.

Na sequência, a filha de Maria Marruá é encurralada por Solano em sua tapera. Ele observa a jovem voltar de uma caçada e quando ela está desatenta, ele coloca a moça sob a mira de sua arma. Perverso, o jagunço diz que vai esperar pelo nascimento da filha de Juma, para matar o bebê antes de acabar com a mãe. Porém, ele não vive até lá. Juma vira onça e então mata o mau-caráter.

No dia seguinte, Juma é visitada por Muda e Tibério na tapera. O casal dá de cara com a moça arrastando o corpo de Solano até o rio, no intuito de jogá-lo para as piranhas. Os dois perguntam o que aconteceu e Juma não detalha o embate, só diz que ele foi morto por uma onça durante a noite.

