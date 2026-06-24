Cinema & TV

Avenida Brasil começa mais cedo hoje; veja horário de Quem Ama Cuida e Coração Acelerado

Jogo do Brasil alteram programação da Globo nesta quarta, 24 de junho

Escrito por Anny Malagolini
horário de Quem Ama Cuida Adriana de Quem Ama Cuida - Globo

A programação da TV Globo terá mudanças nesta quarta-feira, 24 de junho, por causa da transmissão da Copa do Mundo 2026. Com o jogo do Brasil marcado para as 19h (de Brasília), a emissora antecipou parte da grade da tarde e exibirá a novela Avenida Brasil mais cedo.

Que horas começam as novelas hoje na Globo?

Na grade da Globo Rio, o Vale a Pena Ver de Novo começa às 15h40, com a reprise de Avenida Brasil. A exibição da novela será antes da entrada do pré-jogo da Copa, que ocupa a faixa das 16h45. Antes da reprise, a emissora mantém a programação de jornalismo e entretenimento. O RJ1 vai ao ar às 11h45, seguido pelo Globo Esporte, às 13h, e pelo Jornal Hoje, às 13h40. Na sequência, a Globo exibe a Edição Especial de Além do Tempo, às 15h.

A mudança acontece porque a Globo transmite Escócia x Brasil a partir das 19h, em jogo válido pela Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, a emissora exibe o Pré Hora da Copa do Mundo da FIFA 2026, às 16h45.

Por causa da partida da Seleção Brasileira, a novela Quem Ama Cuida e a trama Coração Acelerado não aparecem na grade da Globo Rio desta quarta-feira. A programação da noite será ocupada pela cobertura esportiva, pelo Jornal Nacional, às 21h10, e por outro jogo da Copa, República Tcheca x México, às 21h45.

Depois das transmissões, a Globo ainda exibe a Central da Copa, à 0h10, seguida pelo Jornal da Globo, à 0h30.

Programação da Globo hoje, 24 de junho

A grade da Globo Rio nesta quarta-feira tem Avenida Brasil às 15h40 e Escócia x Brasil às 19h. Veja os principais horários:

15h00 — Edição Especial: Além do Tempo
15h40 — Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil
16h45 — Pré Hora: Copa do Mundo da FIFA 2026
19h00 — Copa do Mundo da FIFA 2026: Escócia x Brasil
21h10 — Jornal Nacional
21h45 — Copa do Mundo da FIFA 2026: República Tcheca x México
00h10 — Central da Copa
00h30 — Jornal da Globo

A programação pode variar conforme a região. Para conferir a grade completa, o telespectador deve consultar a programação local da Globo.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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