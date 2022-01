Empresário Eliezer é confirmado participante BBB 22 no ‘pipoca’

Está confirmado: Elizer é participante do BBB 22. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira, 14 de janeiro, durante a programação da Rede Globo. O empresário tem 31 anos e faz parte do Pipoca – grupo formado por anônimos – na competição por R$ 1,5 milhão.

Quem é Eliezer, participante do BBB 22

Participante do BBB 22, Eliezer, tem 31 anos e é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Designer de formação, há dez anos é sócio de uma agência de Marketing e Branding. Começou a trabalhar auxiliando o pai em uma lanchonete, aos 14 anos. Depois, conseguiu um estágio em uma revista pela qual passou por todas as áreas, incluindo diagramação e edição de fotos. Aos 18 anos, já tinha sua independência financeira. Depois da faculdade, buscando o sonho de publicar um artigo internacional, foi para a Europa pela primeira vez e, nessa época, descobriu que amava viajar.

Cultiva o espírito aventureiro e adora estar em contato com a natureza e visitar lugares exóticos. Também gosta muito de cozinhar. Diz que tem opinião forte e que é muito leal às pessoas que ama. No BBB, vai buscar exercitar a paciência para manter a boa convivência em grupo. “Para colar comigo tem que ser louco”, avisa ele, que já viveu experiências inusitadas como ficar à deriva no mar da Ásia e ser atacado por macacos na Tailândia. Acredita que o BBB é um jogo sobre caráter e que a injustiça pode ser um problema no confinamento.

Com os frutos do ‘Big Brother Brasil’, Eliezer quer retribuir a avó tudo o que fez por ele. E adianta ter muita garra para alcançar seus objetivos.

Quando será a estreia do BBB 22

Depois do fim do mistério acerca dos nomes dos participantes do BBB 22, a estreia do reality é o próximo grande evento da televisão brasileira e está marcada para o dia 17 de janeiro – próxima segunda-feira. Além dos participantes inéditos, outras novidades prometem movimentar a edição, como a apresentação de Tadeu Schmidt, a contratação de nomes como Dani Calabresa e Rafa Kalimann e, claro, todas as inovações da casa mais vigiada do país.

Neste ano, a produção preparou mudanças físicas na casa do BBB 22. Uma delas é a instalação de um botão da desistência que ficará na sala. Com isso, quem quiser deixar o programa só precisa apertar o botão para ser retirado do confinamento.

Além disso, novidades da casa incluem a existência de apenas um chuveiro, uma cama suspensa e decoração baseada nos anos 70, 80 e 90. Tudo isso promete dar o que falar entre os participantes do BBB 22.

Como assistir o BBB ao vivo?

Para assistir o BBB 22 e não perder nenhum detalhe da convivência entre os participantes da vez, é possível assistir tanto na TV quanto na Internet. Na TV, o passo a passo é bem simples: basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo e acompanhar a edição principal do reality.

Já para quem prefere conferir a estreia de Tadeu Schmidt pela internet, é preciso ter uma conta do GloboPlay – o serviço de streaming oficial da Globo e que tem planos a partir de R$ 19,90. Além de toda a programação da emissora, o GloboPlay também dá acesso às câmeras internas do reality, por onde o assinante pode assistir toda a convivência entre os participantes do BBB 22.

Programação do BBB

Domingo: paredão

Segunda: jogo da discórdia

Terça: eliminação

Quarta: festa do líder

Quinta: prova do líder

Sexta: festa com show ao vivo

Sábado: prova do anjo

