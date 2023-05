Resumo da novela Vai na Fé do dia 1 de maio tem DNA falso

Quem assistiu ao capítulo mais recente da novela de Rosane Svartman no sábado (29) está ansioso até agora para conferir a continuação de algumas tramas, como o aguardado resultado do DNA de Jenifer. No resumo da novela Vai na Fé de 1 de maio, o juiz lerá o documento na frente de todos. O problema é que além de Ben (Samuel de Assis) e Bruna, ninguém sabe que o documento é falso.

Para quem não lembra, após descobrir que o amigo de longa Theo (Emilio Dantas) abusou de Sol (Sheron Menezzes) na juventude e que por isso existe a possibilidade de ele ser o pai da garota, Ben e Bruna armaram um plano para falsificar o teste e garantir que Theo ficará fora da vida de Sol para sempre. No capítulo de hoje, Ben receberá o teste verdadeiro em mãos, mas nem o lerá.

Qual o resumo da novela Vai na Fé de hoje?

O resumo da novela Vai na Fé de 1 de maio mostra que Lumiar, que ganhou cenas pintando o apartamento ao lado de Theo no último episódio, aparecerá redecorando seu apartamento no começo do capítulo de hoje. A informação é da Rede Globo.

Além disso, a mãe de Ben, Simone, e a irmã do advogado, Paula, vão finalmente conhecer Jeniffer e sua família. Em seguida, Ben encontrará com Antônio, que informará que o documento falso já foi para o juiz do caso e entregará o verdadeiro resultado do exame do teste de DNA. No entanto, Ben rasgará o envelope sem nem mesmo abrir o documento.

Jenifer ficará nervosa antes do resultado, pois descobrirá por Sol que Theo pode ser seu pai. As cenas a seguir serão no tribunal e o juiz do caso revelará por fim o resultado do exame de DNA ao ler o documento falsificado. Theo ficará furioso ao escutar que Jenifer é filha de Ben. Já o advogado sairá com Sol e Jenifer para comemorar a notícia.

Também se destaca no resumo da novela Vai na Fé do capítulo de hoje a coletiva que Lui Lorenzo (José Loreto) fará para o lançamento de seu novo clipe. Além disso, Theo decidirá contratar a banda de Lui e Orfeu exigirá que Theo libere suas mercadorias ilícitas para deixar o show da banda de Lui acontecer na empresa.

Por fim, no capítulo deste feriado de 1 de maio, Theo pedirá que Clara assine uma procuração em seu nome e Lumiar exigirá que Theo cancele o show com a banda de Lui Lorenzo.

Plano de Ben resultado de DNA

A farsa de Ben sobre o resultado do exame de DNA não durará muito. Isso porque um acaso do destino atrapalhará todo o trabalho do advogado na falsificação. O resumo da novela Vai na Fé mostra que essa trama ainda está longe do fim e os problemas de Ben começarão no capítulo do dia 11 de maio, quando Antonio informará para Ben e Bruna que a fraude será descoberta.

O problema surgirá na vida do advogado por conta de uma auditoria no laboratório que realizou o procedimento e que mostrará um erro no sistema. Por isso, o resultado será invalidado e o juiz determinará que novos testes terão que ser feitos. Jenifer, Theo, Ben e Sol então passarão novamente pelo procedimento de coleta de DNA, desta vez em um novo laboratório.

Desta vez, o resultado verdadeiro vai parar nas mãos do juiz. Quando ele ler o documento na audiência, será revelado que na verdade, Theo é o pai de Jenifer. A garota sairá do tribunal revoltada.

