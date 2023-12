Bordão de José Wilker em Renascer volta para remake

Vilão memorável, entre as falas do temido Belarmino de Renascer está o famoso "é justo, é muito justo, é justíssimo", bordão de José Wilker que marcou a novela e se tornou marca do personagem do folhetim de 1993. Trinta anos mais tarde, a trama vai ganhar uma nova versão e o público poderá relembrar essa história.

Como surgiu o bordão de José Wilker em Renascer?

Uma das características mais lembradas de Belarmino, o famoso bordão do vilão teve uma origem inusitada e surgiu no improviso do ator José Wilker durante a gravação da cena em que seu personagem era apresentado na trama.

O artista revelou em depoimento para o Memória Globo, em 2005, que esqueceu parte de suas falas e não poderia cortar a gravação porque se tratava de um longo plano sequência que começava nas terras do vilão e ia até o interior do empreendimento do fazendeiro, mostrando todo o processo de plantação e armazenamento do cacau, até que a câmera chegava a uma sala e o personagem aparecia pela primeira vez na história conversando com um matador que queria contratar para acabar com José Inocêncio.

Para não perder toda a sequência filmada, o ator resolveu ignorar que tinha esquecido parte do roteiro e improvisou. "Pensei: 'não sei mais o que vou dizer, esqueci o resto'. Aí falei: 'é justo, é muito justo, é justíssimo'. Aí sempre que podia, eu falava [o bordão na novela]", compartilhou o ator.

O bordão de José Wilker marcou a trama de Benedito Ruy Barbosa, mesmo que seu personagem tenha aparecido em pouquíssimos capítulos, apenas os três primeiros. Na época em que cedeu a entrevista para o site da Globo, em 2005, ele contou que as pessoas ainda falavam sobre a famosa fala com ele e relembravam o vilão, mesmo mais de dez anos depois da exibição original do folhetim.

Para quem não lembra, Belarmino foi um nome memorável da primeira fase e teve uma grande rivalidade com José Inocêncio, por querer tomar as terras do protagonista. Por conta disso, ele armou um plano para matar o rapaz, mas acabou sendo a própria vítima da emboscada.

Sua morte foi muito importante para a história, pois mesmo que José Inocêncio não tenha sido responsável pelo falecimento do vilão, Nena (Beth Erthal), a esposa de Belarmino, tinha certeza que o amado havia sido morto pelo inimigo. Por isso, sempre dizia para a neta Mariana que Inocêncio era o nome por trás da morte de seu avô, o que fez a menina crescer cheia de ódio.

Essas ações acabam tendo consequência na segunda fase de Renascer, quando já adulta, Mariana aparece nas terras de José Inocêncio para se vingar dele e conquista o coração tanto do fazendeiro quanto de seu filho mais novo, João Pedro, que já tinha problemas de relacionamento com o pai por conta da morte da mãe durante seu nascimento.

Um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, José Wilker tinha muitos bordões no currículo, além da fala de Belarmino, ele também é muito lembrado por "Felomenal" de Giovanni Improtta de Senhora do Destino (2004) e "Deite que eu vou lhe usar", do coronel Jesuíno de Gabriela (2012).

Quem vai ser Belarmino no remake de Renascer?

O vilão Belarmino será papel do ator Antonio Calloni na novela Renascer, que nos últimos anos apareceu também como um mau-caráter em outros projetos, como Vai na Fé (2023) como o picareta Stuart e Além da Ilusão (2022) como o malvado Matias.

A participação de Calloni no remake de 2024 será maior que a de José Wilker em 1993, porque a primeira fase será estendida na releitura e pulará de 5 capítulos para um total de 13.

Com isso, o personagem ganhará cenas inéditas, mas algumas características continuarão as mesmas, como seu ódio por José Inocêncio e o famoso bordão de José Wilker, que já até apareceu no primeiro trailer da novela para trazer nostalgia aos fãs.

No entanto, o público deverá notar diferenças entre a interpretação de Antonio Calloni e José Wilker, segundo o próprio ator contou na coletiva de imprensa de Renascer, no dia 12 de dezembro.

Calloni disse que viu pouco da atuação de Wilker no papel, pois não queria repetir o que já foi feito e que todos os seus trabalhos são criados do zero na hora de compor um personagem. "Não tenho muita referência [da interpretação de Wilker], mas pelo que vi e brilhante porque é o José Wilker (...) Mas crio [personagens] dentro do meu próprio universo onírico, como um faz de conta", explicou.

O ator disse que só vai assistir ao trabalho completo de Wilker como Belarmino em Renascer depois que terminar de gravar suas cenas no remake.

