Brisa e Oto se beijam, e Glória Perez explica cena ‘aleatória’

A cena em que Brisa e Oto, interpretados por Lucy Alves e Rômulo Estrela, se reconciliam na novela Travessia gerou uma série de comentários nas redes sociais. A mocinha começa a rodar na chuva sorrindo de felicidade logo após ter sido roubada e ter visto seu filho Tonho (Vicente Alvite) ser atropelado, o que não fez muito sentido para os telespectadores. Glória Perez se explicou.

Brisa e Oto se reconciliam em Travessia

O momento que os fãs do casal Brisoto tanto esperavam aconteceu no capítulo da última quinta-feira, 27, mas as cenas que antecederam o reencontro pareceram fora de contexto para quem assistia.

Isso porque antes do casal reatar, Brisa passa por alguns maus bocados. A mocinha teve sua bolsa roubada, e logo em seguida Tonho é atropelado e precisa ser levado ao hospital. Chegando lá, a maranhense é impedida por Ari (Chay Suede) e Núbia (Drica Moraes) de entrar, já que no exame de DNA consta que ela não é a verdadeira mãe do garoto.

Do lado de fora, Brisa começa a rodopiar na chuva e sorri para o céu, como se estivesse vivendo um bom momento de sua vida. A cena é assistida por Bia (Clara Buarque), que liga para Oto para testar a reação do namorado.

Oto vê a ex-namorada dançando na chuva e corre para abraçá-la, e ela faz o mesmo. Apesar da cena ser muito esperada pelos "shippers" de Brisoto, Glória Perez teve que se explicar no Twitter ao ser questionada sobre o porquê da cena da mocinha rodopiando feliz.

"Respondendo a todos de uma vez: a dança da Brisa na frente do hospital foi improviso. Acontece", escreveu a autora. Perez também publicou um trecho do script do capítulo, no qual é mostrado que a cena na não fazia parte do roteiro escrito por ela.

No trecho original, Brisa apenas ficaria parada na chuva e seria vista por Oto, que saltaria do carro para encontrar sua amada. "Então, foi mais que improviso. Escreveram em cima da sua escrita...", respondeu uma internauta. "Isso", respondeu a autora. "Muito nobre essa sua atitude de se isentar de culpa e jogar a responsabilidade no colo dos outros......A propósito: sua novela não tem direção? As cenas não passam por revisão, edição, etc? Como um improviso vai ao ar com aprovação de todos?", questionou outro espectador. "Incrível, né? Mas como eu disse: acontece", se limitou a dizer Glória.

"Respondendo a todos de uma vez: a dança da Brisa na frente do hospital foi improviso. Acontece", escreveu a autora.

"Gente, eu não tô acreditando que a Glória botou a Brisa pra ficar rodando na chuva depois de ser assaltada e o filho ter levado uma queda", escreveu uma fã.

"Gente, eu não tô acreditando que a Glória botou a Brisa pra ficar rodando na chuva depois de ser assaltada e o filho ter levado uma queda", escreveu uma fã.

"Que cena foi essa da Brisa dançando na chuva na frente do hospital?", questionou outra.

"Que cena foi essa da Brisa dançando na chuva na frente do hospital?", questionou outra.

"O filho no hospital e a Brisa dançando na chuva kkkkkkkk agora saquei porque o nome dela é Brisa", debochou outro.

"O filho no hospital e a Brisa dançando na chuva kkkkkkkk agora saquei porque o nome dela é Brisa", debochou outro.

"Na cabeça dele tipo 'Brisa sua louca que tá fazendo dançando na chuva' lkkkk", riu outro internauta sobre a cena de Brisa e Oto.

"Na cabeça dele tipo 'Brisa sua louca que tá fazendo dançando na chuva' lkkkk", riu outro internauta sobre a cena de Brisa e Oto.

Casal fica junto no final de Travessia?

Brisa e Oto ficam juntos na reta final de Travessia. Depois do fim do noivado com Bia, o hacker reata de vez com sua amada e os dois se casam nos próximos capítulos.

A mocinha vai engravidar de sua segunda filha, que será a chave para que ela descubra o porquê do exame de DNA de Tonho ter dado negativo e ainda a ajudará a descobrir o mistério sobre seu parente misterioso de Brisa.

Travessia termina no próximo dia 5, sexta-feira. A partir do dia 8, o público passa a acompanhar Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco, no horário nobre.

